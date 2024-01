Vysoká hladina cholesterolu je často tichou hrozbou, která se v krevním řečišti vyskytuje bez zjevných příznaků. Tento zákeřný stav, pokud není zvládnut, může vést k vážným zdravotním komplikacím. Nečekaným indikátorem vysoké hladiny cholesterolu mohou být i nehty na nohou a znamení na kotníku.

Pozor na tuk

Cholesterol hraje v lidském těle zásadní roli, například se stará o to, aby metabolismus pracoval, jak má. Zvýšená hladina cholesterolu s nízkou hustotou lipidů, běžně označovaného jako "špatný" neboli LDL cholesterol, je ale na škodu.

Znamená totiž zvýšené riziko srdečních problémů a mrtvice. Přestože vysoká hladina cholesterolu může dlouho zůstat tzv. pod pokličkou, upozornit nás na ni může příznak, který řada lidí nezná. Nehty na nohou.

Trvale zvýšená hladina cholesterolu může přispívat k perifernímu arteriálnímu onemocnění, známému jako PAD. Tento stav zahrnuje zvýšené hromadění tukových usazenin, které ucpávají tepny a brání průtoku krve do svalů nohou.

Křehké nebo pomalu rostoucí nehty na nohou mohou sloužit jako nečekaný, ale velmi zásadní příznak této komplikace související s cholesterolem. Kromě změn na nehtech u nohou je nutné znát i další potenciální ukazatele PAD.

Patří mezi ně zejména bolesti nohou při chůzi, které obvykle ustoupí po několika minutách odpočinku. Vypadávání chlupů na nohou a chodidlech. Necitlivost nebo slabost nohou. Vředy na chodidlech a v oblasti nohou, které se nehojí.

PAD postihuje především dolní končetiny, kde způsobuje otoky. Jsou to především kotníky a kolena, která jsou tímto onemocněním zasažená. V těchto místech vlivem PAD vznikají periferní edémy, způsobené únikem tekutiny z malých cév do okolních tkání. Žilní nebo cévní nedostatečnost tak může způsobit periferní otoky kotníků a chodidel vlivem nedostatečného transportu krve zpět do srdce. Pokud vám tedy začnou nepříjemně otékat hřbety kotníků a děje se to pravidelně, rozhodně byste měli zbystřit. Může to být signál, že je s vaším zdravím něco špatně.

Riziko cholesterolu

Mezi další příznaky, kterými se onemocnění PAD může projevit, jsou změny barvy kůže na nohou, například zblednutí nebo zmodrání a lesklost kůže. PAD sice nemusí představovat bezprostřední hrozbu, ale základní proces aterosklerózy může vést k závažným a někdy i smrtelným komplikacím, jako je kritická ischemie končetin.

Vysoký cholesterol: Co všichni musíme vědět:

Pokud jste na svých nohou nějakou z výše uvedených změn zaznamenali, doporučujeme navštívit svého praktického lékaře a vše s ním probrat. Jen tak máte možnost zjistit všechna potenciální rizika.

Na základě dalších faktorů, jako je věk, hmotnost, kuřácký status, cukrovka nebo rodinná anamnéza s vysokým cholesterolem či srdečními problémy, vám lékař pravděpodobně doporučí odběr krve, který prokáže přesnou hladinu cholesterolu.

Ostražitost ohledně hladiny cholesterolu je zásadní pro udržení našeho zdraví. Pokud vás trápí příznaky jako změny na nehtech nebo změna barvy kůže, neváhejte to řešit včas. Jen tak se můžete vyhnout onemocnění PAD a s ním spojených potíží.

Zdroje: www.usavascularcenters.com, www.healthline.com, www.hindustantimes.com