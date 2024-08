Externí autor 31. 8. 2024 clock 4 minuty gallery

Když někoho milujete, je těžké si představit, že by vás zradil. Přesto se tyhle věci dějí. Víte, jak poznáte, že je vám partner nevěrný? Podívejte se na sedm nejčastějších znaků. Rtěnka ani vlasy mezi nimi nejsou.

Možná si všimnete, že je váš partner poslední dobou více podrážděný. Anebo tráví více času mimo domov, a když náhodou nikam nejde, moc si vás nevšímá. Po návratu z práce se ho zeptáte, jaký měl den a on vztekle vybuchne. Byť může mít takové chování neškodné vysvětlení, je důležité zjistit, co za náhlými změnami ve vašem vztahu vězí. Jakkoli zjištění, že vám byl partner nevěrný, bolí, je lepší vědět, na čem jste, než být „ta podváděná“.

Profesorka psychologie Marcella Bakur Weiner z Marymount Manhattan College napsala ve spolupráci s Raymondem B. Greenem publikaci s názvem 180 Telltale Signs Mates Are Cheating and How to Catch Them, ze které se naučíte jak zjistit, že vás partner podvádí a jak ho přitom chytit. Přečtěte si 7 signálů, které vám napoví, že s vaším partnerem není ve vztahu k vám něco v pořádku:

Něco je jinak

O ženách se říká, že vidí až za roh. Jinými slovy, předpovídají průšvih, který se teprve kdesi sbírá. A protože znáte svého partnera nejlépe, nejspíš vám neunikne, že se jeho chování změnilo a ne zrovna k lepšímu. Pokud se tak stane, věnujte pozornost své intuici, která vám napoví, co se skrývá za jeho náhlým obratem.

Bezdůvodně vyvolává hádky

Tenhle krok může mít dva důvody. Jednak má po hádce důvod odejít z domu, aby se uklidnil, i když ve skutečnosti je to pro něj příležitost setkat se s milenkou. A za druhé, aniž bychom ho chtěli obhajovat, i nevěrníka trápí smíšené pocity z toho, že vás zrazuje a své špatné svědomí kompenzuje takovým chováním.

Při každé hádce chce vztah ukončit

Obecně si všímejte, zda partner na váš vztah najednou nahlíží velmi negativně. Pokud každá hádka končí tím, že zpochybňuje vaši vzájemnou kompatibilitu nebo neustále láteří, že „to“ mezi vámi nestojí za nic, pečlivě naslouchejte, jak to říká a hlavně si všímejte, co následně dělá. Mohl by si totiž tak připravovat půdu k odchodu za milenkou.

Chová se odtažitě a je náladový

Když odchází do práce nebo kamkoli jinam, pochopitelně sám, působí velmi optimisticky a srší energií, ale když je doma nebo jde někam s vámi, tváří se jak zmoklá slepice. A také vám nejspíš přestane říkat, že vás miluje. Zkuste si vzpomenout, kdy vás naposledy objal nebo políbil. Tahle jeho nevšímavost se nedotýká jenom vás, ale i zbytku rodiny a domácnosti jako takové. Po čase si pak uvědomíte, že nežijete spolu ale vedle sebe.

Vadí mu neškodné otázky

Ve zdravém vztahu se partneři obvykle baví o tom, co budou dělat přes týden, jaký mají program, co je čeká a co si naplánují na víkend. Pokud váš partner náhle začne být mrzutý nebo podrážděný, když se ho zeptáte na jeho rozvrh, je to důvod k zamyšlení, zdali se něco neděje.

Neobvyklé aktivity

V místnosti se s vámi baví, telefon má odložený, když odejdete a znovu se vrátíte, píše zprávu. Jakmile vás uvidí, telefon rychle zavře. A tuhle činnost opakuje půlku večera. Esemesky mu chodí dlouho do noci a kolikrát ho přistihnete, že na ně odepisuje. Zatímco dřív vám umožnil hledat něco v jeho otevřeném počítači, dnes je schopný vám do něj přivřít ruce víkem.

Přicházíte o společné přátele

Jak už jsme naznačili výše, i pro nevěrníka může být aféra problém. Často mívá tak špatné svědomí, že svému nejlepšímu kamarádovi přizná, co udělal. Následně si velmi rychle všimnete, že se něco děje.

Dotyčný kamarád se totiž začne ve vaší společnosti chovat divně. Postupně k vám přestane chodit a vlastně s vaším partnerem a i s vámi nakonec přeruší kontakt, protože je mu trapně z toho, co ví. V takové chvíli byste měla zpozornět a hledat odpovědi, proč se dlouholeté přátelství zdánlivě bez důvodu rozpadlo.

