Externí autor 15. 5. 2024 clock 3 minuty

Nikdo nemá čas a všichni nakupujeme v e-shopech. Nebo alespoň většina z nás. V klidu a pohodlí domova leckdy objevíme třeba dokonalé boty. Stačí pár kliků a můžeme se za pár dní těšit. Jenže co když radost vystřídá fakt, že nás tlačí? Vyzkoušejte tento jednoduchý a účinný trik, jak je roztáhnout.

Hned na začátku je třeba říci, že roztahování bot není univerzální pomoc. Funguje totiž pouze na koženou nebo látkovou obuv. A také jde o to, jak vám jsou dotyčné boty malé. Jestli na délku, bude s ohledem na zdraví vašich nohou, je vyměnit. Pokud vám jsou těsné na šířku, je šance, že se roztáhnou.

Silné ponožky a chodit

V první řadě choďte v botách doma. Nebude to hned, ale po pár dnech mohou povolit. Jestliže to nestačí, natáhněte si tlusté ponožky a přes lžíci se pokuste obout. Pokud se noze nebude chtít dovnitř, navlékněte přes ponožku ještě silonku, která je hladší a mělo by být snadnější s ní vklouznout dovnitř.

Tradiční rada

Už naše babičky používaly metodu mokrých novin. Pozor ale, nesmí z nich kapat voda, jinak boty zničíte. Zkrátka je jenom mírně navlhčete a nacpěte do vnitřku boty. Ten by měl být zcela vyplněný, nikoli ovšem přeplněný, aby vám boty nepovolily tam, kde nechcete. Až papír spolu s botami uschne, vyndejte ho a zkuste se znovu obout.

Do mrazu

Doporučení k roztažení bot najdete na internetu spoustu. Jedno z nich využívá fyzikální zákony při přeměně vody na led. Budete k němu potřebovat dva úměrně velké a hlavně uzavíratelné igelitové sáčky a prostor v mrazáku.

Sáčky naplníte asi do dvou třetin vodou. Po zmrznutí totiž voda o něco nabude. Vložte je do bot a ty následně do mrazáku. Jelikož potřebujete zvětšit oblast kolem nártu a části směřující ke špičce, vypodložte zadní část boty tak, aby pata byla výš než špička.

Jak voda pomalu zamrzá, roztahuje botu pozvolna, proto se nenaruší její základní tvar. Tenhle trik funguje zejména na koženou obuv. U látkové musíte počítat s podrážkou z umělé hmoty nebo jiných materiálů, kterým by mohl mráz uškodit. Proto je v mrazáku nenechávejte zbytečně dlouho.

Pomoci umí i sprej

Pokud chcete na roztažení bot použít raději profesionálnějšího pomocníka, pořiďte si sprej, který je přímo určený k roztažení obuvi. Přípravek lze snadno aplikovat i do hůře dostupných částí, tedy hlavně do špičky. Jakmile sprej vstříknete do vnitřní části, boty buď nazujte, anebo do nich vložte speciální napínák, který se dá rovněž sehnat v obchodě s obuví.

Lihová pomůcka

Pomocníkem v domácnosti bývá líh. Nalijte ho do mechanického rozprašovače a půlku dolijte vodou. Můžete použít i jiný alkohol, který je bez barvy a vůně. Po té směs nastříkejte do vnitřku boty. Nikdy ne na povrch, abyste se vyvarovali případného poškození boty. Botu si navlékněte a choďte v ní.

Obraťte se na profesionála



Pokud si pořídíte boty z vysoce kvalitní kůže, za které jste dali půlku platu, ne-li víc, bude přece jenom lepší vsadit na jistotu a obrátit se na profesionála v obuvi – ševce. Ten má k dispozici speciální stroje a upínáky na roztahování bot a ví, co takovým botám může uškodit.

I v tomto případě ale platí, že na délku boty nevytáhne opravdu nikdo.

