Zákulisí natáčení filmů provází tzv. veselé příhody, o kterých herci vyprávějí, i když některé z nich se zdají veselé až s odstupem času. To je i případ Jana Hrušínského, který si mimo kameru zahrál na hrdinu a skončil v nemocnici.

Osvědčená dvojice

Úvodní obrázek je z jedné z velmi oblíbených českých pohádek, které natočil režisér Václav Vorlíček, jehož jméno stojí za Třemi oříšky pro Popelku či Princem a Večernicí. Autorkou scénáře je dramaturgyně a scénáristka Bohumila Zelenková. Tento romantický příběh vychází ze známé klasické pohádky, kde si hlavní hrdinka svou roli příliš neužije, proto autorka děj pozměnila. Tak, jako v předloze jde ale o kletbu, kterou překoná láska.

Králi Dalimilovi I. (Jiří Sovák) a královně Elišce (Milena Dvorská) se narodí vytoužená dcera. Její zlá a závistivá sestra Melánie (Libuše Švormová) ji prokleje. O ruku princezny se uchází rozmazlený a samolibý korunní princ Jiří (Jan Kraus) z Půlnočního království. Princezna se však zamiluje do jeho mladšího hodného bratra Jaroslava (Jan Hrušínský), který ho na zásnuby doprovází. A jak to v pohádkách bývá, také on do ní. Při závodě na koni se svým bratrem o princeznin polibek spadne do rybníka, aby neporazil chlapce, který se mu připletl do cesty.

close info YouTube / YouTube zoom_in Tak závod prohraje a princeznu proti její vůli políbí Jiří

Jaroslav pak svému bratrovi uvěří, že o něho princezna nestojí. Podlá Melánie vláká princeznu do věže, kde se píchne o trn neznámé květiny a celé království na věky usne. Lépe řečeno na věky má usnout. Princ Jaroslav a jeho věrný sluha Matěj (Vladimír Menšík), který ho učí plavat na kládě, jak ukazuje titulní obrázek, se vydají do spícího království. Musí překonat řadu překážek. Nakonec se princ proseká trním a polibkem probudí nejen princeznu Růženku (Marie Horáková), ale celé království.

Poznali jste? Půvabná česká pohádka se jmenuje Jak se budí princezny a je z roku 1977.

close info YouTube / YouTube zoom_in Premiéru měla 24. března 1978

Historky z natáčení

Jiří, Jaroslav a Růženka, tedy jejich herečtí představitelé, byli během natáčení ubytovaní v jednom hotelu v Telči. Tam se zrodila jedna veselá historka z natáčení, ač pro samotného aktéra veselá moc nebyla. Všichni tři měli pokoje vedle sebe, osmnáctiletá Marie měla pokoj vedle herců. Ač se to neuvádí, představme si, že se oba princové z legrace či recese chtěli ucházet o přízeň krásné princezny i po natáčecím dni. V každém případě se ví, že se dohodli, že k ní vlezou po okenní římse do pokoje, aby ji překvapili.

close info YouTube / YouTube zoom_in Oba Janové jako princové a jejich Růženka, kterou chtěli překvapit

S Janem Hrušínským se římsa utrhla a propadl skleněnou tabulí do restaurace, odkud krátce před tím odešel. Skončil naštěstí „jen“ se zlomeninou stehenní kosti v nemocnici. Scéna však má zajímavý dovětek. Před sebou měl natáčení scény, kdy při závodě na koni skončí po pás v zámeckém rybníku. Nohu v sádře mu štáb upevnil do igelitového pytle. Přesto nasákla vodou, ztěžkla a herec nebyl sám schopný vyhrabat se z vody. Filmaři museli sehnat vyprošťovací techniku a vytáhnout ho.

Nepříjemné situaci musela čelit i Libuše Švormová, která jako zlá Melánie v závěrečné scéně prchá zatopeným podzemím hradu do rybníka. Pro efekt měly její šaty zůstat nad hladinou. Vrchní část sukně kostýmu podšili kostyméři igelitem, těžké mokré šaty ji ale stahovaly ke dnu a měla strach, že se utopí. Zvládla to a jeřábem ji vytahovat nemuseli.

close info YouTube / YouTube zoom_in Libuše Švormová jako zlá Melanie, která byla zamilovaná do krále Dalimila, který si vzal její mladší sestru

