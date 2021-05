Jak se ve skutečnosti chovají muslimové k ženám? Naše představy jsou zkreslené

Mnohé mýty o tom, jak žijí muslimské ženy, jsou nepravdivé

Foto: Profimedia

Černé oděvy od hlavy k patě s úzkým průhledem nebo dokonce závojem znemožňujícím jakýkoli pohled z očí do očí jsou pro nás Evropany stále typickým vzhledem, který si spojujeme s muslimkami. Takový extrém v porovnání s tílky, sexy šortkami a dlouhýma opálenýma nohama v žabkách nás až pobuřuje a okamžitě v naší hlavě roztáčí vír spekulací o tom, jak usurpované chudinky zakryté nevzhledným hadrem žijí. Ve skutečnosti je ale mnohé jinak.

Burka, abaja a hidžáb

Ten černý háv je jen svrchníkem. Poslední vrstvou, kterou ženy oblékají, když vycházejí z domu ven. Pod ním se ukrývá cokoli, co jim peněženka dovolí, od honosných šatů, riflí a halenky až k těm šortkám. Pořád jsou to totiž ženy, které chtějí nosit módní trendy a pěkné barevné oblečení. Ani nemluvě o domácích oděvech, které jsou často až provokativní a na naše poměry lascivní.

V Saúdské Arábii je právem šaríja vymáháno nošení burky, tedy ošacení zakrývající od hlavy celé tělo, případně abaji, což je volný šat, doplněný šátkem.

Ve většině muslimských států se ale nosí takzvaný hidžáb, což lze přeložit jako šátek nebo závoj. Může být uvázaný mnoha způsoby i velmi volně, případně se nemusí nosit vůbec. Především v movitějších rodinách, kde hledí více západním směrem, mladé dívky, ale i dospělé ženy, šátek nenosí. Je to totiž jen na nich, zda cítí takovou potřebu, případně vnímají tlak okolí, nosit vlasy zakryté.

Trochu jiný krok s dobou

Pokud byste se ohlédli v čase zpět, bylo by vám jasné, že jde také o modní trendy, politickou převahu a ukázku moci. To vše se odráží na odívání muslimských žen po celém světě. Zatímco Íránky byly politickými změnami přinuceny převléknout krátké sukně s rozparky za dlouhé hávy a šátky téměř ze dne na den, Egypťanky prošly touto změnou postupně především kvůli vlivu Saúdské Arábie v regionu. Pokud byste ale hleděli na fotografie ze sedmdesátých let, nepoznali byste, zda jsou pořízené v ulicích a na plážích Alexandrie, Athén nebo Benátek.

Muslimské ženy jsou stále ženy. Chtějí se líbit a uznávají módu.Zdroj: Profimedia

Máma, máma, máma

V islámu, náboženství jako takovém, mají ženy stejné povinnosti jako muži a staví se na stejnou úroveň.

Postavení ženy v rodině je stále vnímáno velmi tradičně, kdy po studiích a sňatku ženy velmi často zůstávají v domácnosti a pečují o rodinu, i když žena pracující nebo podnikající v jakémkoli oboru není nic překvapivého.

Je dobře známo, že když byl prorok Mohamed tázán, kdo je nejdůležitější, jeho odpověď zněla: “Máma.”

Když se ho tazatel zeptal znova, kdo je nejdůležitější po matce, Mohamed ještě dvakrát zopakoval, že je to máma! Tímto příběhem si muslimové připomínají, že role matky je nezastupitelná a vážená, nicméně mladé muslimky chtějí být stále častěji vnímány i jinak než jen jako pečovatelky o domácí pohodlí. I v zemích islámu ženy bojují za modernizaci společnosti.

Ženská práva

Zatímco světovými válkami oslabená Evropa povolala do výrobních hal schopné ženy, v arabském světě k tomu nebyl důvod. Muslimové nebyli ke změnám přinuceni okolnostmi.

Má muslimský svět mnohé co dohánět v postavení žen? Jistě! Aktivistky v muslimských zemích neúnavně pracují na tom, aby se jejich tradiční způsob života ubíral liberálnějším směrem. Ale buďme upřímní. Naše vlastní kultura se ve prospěch žen proměnila jen během posledních sta let. Někdy ani to ne. Například ve Švýcarsku získaly ženy volební právo až v roce 1971. Přitom například Syřanky mohly volit již v roce 1949, Tunisanky od roku 1959 a Mauretánky stále celých deset let před Švýcarkami.

Pro modlení mají ženy v mešitě vyhrazen speciální prostorZdroj: Profimedia

Rodinné právo také už dlouhá léta podléhá změnám a modernizaci v prospěch žen. Toto právo je v každé zemi upraveno jinak, rozdíly jsou diametrální a nelze je shrnout do jedné věty. Můžeme jen konstatovat, že pozice žen i zde se pozvolna narovnává. Bohužel možná příliš pomalu ve srovnání se zbytkem světa.

A jak se tedy muslimští muži k ženám chovají?

Dokáží být neobyčejně galantní. Zatímco v Evropě již platíme naše účty v restauraci napůl a kdo vychází první ze dveří už nehraje tak významnou roli, Muslimky se svojí ženskosti nevyhýbají a muži je často zahrnují velikou pozorností. Z našeho pohledu je to až závan starých časů.

Stejně jako my, i ony neúnavně řeší mužsko-ženské spory o to, kdo vynese odpadky a zda je nutné nacházet ponožky na podlaze před košem na prádlo. Dobré je taky vědět, že tyto křehké květinky oděné ve vrstvách splývavých látek dokáží mít pěknou vyřídilku a pod pantofel briskně šoupnou manžela i s půlkou jeho rodiny.

Ženy mají také velké zastání v mužských příslušnících svojí rodiny. Otec nebo bratři jsou jim často velkou oporou, především pokud musí řešit větší spory s manželem nebo potřebují finanční pomoc. Nejstarší mužský rodinný příslušník je stále ten, který má ostatním pomáhat ve složitých životních situacích, ať už jde o podporu morální nebo peněžní.



Zdroje

https://m.dw.com/en/womens-rights-in-the-islamic-world/a-40714427

http://www.oxfordislamicstudies.com/article/opr/t125/e2510