Jak se dožijete sta let? V této rodině je to normální. Recept je toto

close info Lucky Business / Shutterstock

Externí autor 30. 11. 2024 clock 4 minuty gallery

Devět sourozenců, společný věk 818 let a jeden prostý recept na dlouhověkost. Rodina Melisových ze Sardinie se v roce 2012 zapsala do Guinessovy knihy rekordů jako nejstarší žijící rodina na světě. Jaké je jejich tajemství? To neuhodnete!

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share X.com threads Threads email_fill Email link Kopírovat close Zavřít

user Externí autor