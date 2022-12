Historie nás neustále inspiruje. Často se proto snažíme znovu vytvořit něco, co z našich dějin tak dobře známe. Třeba to, jak se ve středověku stavěly hrady. Nadšenci to zkusili a vzniklo něco úžasného. Podívejte se!

Postavit středověký hrad se zadaří jedině tak, že se necháme inspirovat přímo středověkem.

Jak se ve středověku stavěly hrady

Ačkoliv byl středověk obdobím plným krutosti, byl také dobou, kdy vznikla celá řada krásných staveb, které nás inspirují dodnes. Často spekulujeme nad tím, jak všechny tyto stavby vlastně vznikaly, když technika, kterou máme dnes, dřív vůbec neexistovala.

Dnešní doba je unikátní tím, že postavit cokoliv je otázkou chvilky. V dobách dávného středověku ale vše trvalo přesně tak dlouho, jak dlouho na tom lidská síla mohla pracovat. Používal se kámen, který bylo nutné někde vzít, dřevo, které si lidé sami museli opracovat a voda byla k dispozici jen v čistě přírodních zdrojích, jakými byly řeky či rybníky.

Postavit tak hrad bylo spíše otázkou dlouhých a často velice vyčerpávajících let, než horizontem několika měsíců.

Přesto jsou středověké hrady přesně tím, co nám dnes doslova a do písmene bere vítr z plachet a nevěřícně kroutíme hlavou, jak se to vůbec mohlo povést. A tak se spojilo několik nadšenců, aby to zjistili na vlastní kůži. Právě oni se totiž rozhodli, že si postaví přesně takový hrad, jaký byl pro středověk zcela typický.

Ačkoliv už předem bylo jasné, že ani dnes to nebude žádná legrace. Obzvlášť za předpokladu, že všichni tito lidé chtěli nejen postavit stavbu srovnatelnou s dobou před několika staletími, chtěli také dodržet stejné postupy.

Pro více informací se podívejte na toto video:

A tak se místo nedaleko Burgundska rázem přeneslo do časů krále Filipa II. Augusta, který vládl ve 13. století.

Aby se však všechny práce mohly zrealizovat, bylo nutné přizvat další nadšence středověku, navíc znalé v řemeslu, bez kterého by podobná stavba, která se měla postavit bez jakéhokoliv zásahu moderní techniky, nebyla jinak nijak proveditelná.

Práce se chopili zedníci, tesaři, kameníci, ale také kováři, kteří měli za úkol zpracovat nejen jakýsi železný základ stavby, ale následně i vytvořit všechny kovové dekorace, které byly pro období středověku zcela běžné a ani zde tedy nemohly chybět.

Základním stavebním prvkem byl kámen a vápenec, nechybělo však ani dřevo, hlína či starý dobrý písek.

Všichni tito nadšenci tak spojili své síly, aby vytvořili na dnešní dobu zcela ojedinělé a unikátní dílo. A jak je vidno, povedlo se jim to na výbornou!

