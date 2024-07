close info profimedia.cz

Externí autor 8. 7. 2024 clock 3 minuty gallery

Jednou máte chuť na sladké, po druhé na slané. A to takovou, že dokáže přehlušit všechny ostatní procesy v mozku. Zní to zvláštně? Vlastně ani ne. To vám tělo jenom hlásí, že mu něco chybí. Naučte se rozpoznat skutečnou potřebu.

tag Brambůrky Cukr Čokoláda Dieta Dort Stres Sušenka Zmrzlina

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share X.com email_fill Email link Kopírovat close Zavřít

user Externí autor