Rádi byste konečně zhubli, ale brání vám v tom vaše závislost na sladkém? Pak možná děláte jednu zásadní chybu. Víte jakou?

Chuť na sladké

Sladkosti v nepřiměřeném nožství našemu tělu vůbec nesvědčí. Nejen že přemíra cukru podporuje v těle vznik zánětů, protože cukr jako takový působí kyselinotvorně, ale navíc po cukru tloustneme.

To není nic, co bychom chtěli. Zvlášťteď před létem, kdy odhazujeme díky hezkému počasí svršky, aby nám nebylo horko.

Jak se ale chuti na sladké nadobro zbavit? Někdy nejde jen o to sladké nejíst nebo ho nekupovat. Vždy je důležité hledat příčinu, proč naše tělo po cukrech touží a proč se jejich konzumaci nedokážeme ubránit.

Jednou z přičin, proč naše tělo volá po cukrech, může být kofein. Pokud patříte mezi milovníky kávy, pro které je tento nápoj životabudičem nejen poránu, pak rozhodně zpozorněte.

Obzvláště v případě, že si tento nápoj dáváte hořký a bez mléka. Kofein je stimulant, jehož popíjením se zvyšuje hladina inzulínu v našem těle. Kofein má však vliv také na hormon dopamin.

Pryč s kávou

Dopamin je hormon, který je v našem organismu zodpovědný za „příjemné“ pocity. Ty pak můžeme hledat i v tom, že kromě kávy budeme chtít „zakousnout“ něco sladkého.

Vliv kofeinu na krevní cukr:

Pokud však pijete kávu a máte chuť na sladké, může to mít i další důvod. Odborníci se shodují, že konzumace kofeinu může dočasně utlumit chuťové pohárky. Důsledkem toho se nám pak sladké jídlo a pití zdá méně sladké.

V takovém okamžiku, kdy má člověk sníženou schopnost vnímat chuť sladkostí, v něm právě tento fakt může vyvolat ještě větší chuť na sladké.

Pokud tedy pravidelně konzumujete kofein a zjišťujete, že s každou kávou roste také vaše chuť na sladké, pak kávu alespoň na pár týdnů vyřaďte. Namísto kávy zkuste pít zelený čaj.

V zeleném čaji je kofeinu o dost méně a jeho konzumace má pro náš organismus celou řadu zdravotních benefitů. Kromě kofeinu si také dejte pozor na to, co jíte. Aby tělo nelačnilo po cukrech, musí mít dostatečné množství živin.

Pokud tedy budeme dbát na to, abychom přijímali dostatečné množství určitých živin, může nám to pomoci při udržování zdravé hmotnosti a ovládání chuti na sladké. Zařaďte do svého jídelníčku potraviny jako špenát, dýňová semínka, jogurt, kefír, mandle, černé fazole, avokádo, fíky, hořká čokoláda a banány. Zapomínat byste neměli ani na komplexní sacharidy jako je celozrnné pečivo nebo hnědá rýže.

