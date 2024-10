Externí autor 17. 10. 2024 clock 4 minuty gallery

Psal se rok 2005 a na obrazovky TV Nova vstoupila reality show Big Brother, která měla velkou konkurenci v podobě Vyvolených na TV Prima. Partička kontroverzních účastníků bojovala o výhru 10 milionů korun, kterou nakonec získal David Šín alias Shrek. Jak se po téměř 20 letech soutěžící změnili?

Vítěz Shrek peníze rozpůjčoval

Vítězem Big Brother Česko 2005 se stal oblíbený soutěžící David Šín alias Shrek. Ten si po zdanění odnesl krásnou sumu 8 milionů korun. Za první vyhrané peníze si překvapivě koupil výbavu na snowboard za zhruba 70 tisíc korun, na kterou si už dlouhou dobu brousil zuby. Tehdy se psal rok 2006 a David Šín byl velmi populární.

„Byl to můj sen už od minulého roku, kdy jsem sháněl prkno po second handech. Takhle jsem si mohl pořídit všechno nové. Kromě prkna pro začátečníky jsem se na hory oblékl od hlavy až k patě," prohlásil tehdy pro iDnes.cz. Následně se rozhodl, že udělá radost svým rodičům a synovci.

„Rodičům jsem řekl, ať si vyberou, co budou chtít, sám jsem jim koupil domácí kino. Synovcovi jsem místo motorky na baterky sehnal narychlo velké auto na ovládání. Motorku má ještě u mě," podotkl. Postupem času se peníze začaly vytrácet. Něco investoval do špatného podnikání, něco utratil a hodně peněz také rozpůjčoval. Špatné na tom je, že většina půjčených peněz se mu doteď nevrátila.

„Něco se utratilo, něco jsem popůjčoval. Řekneme třeba něco kolem milionu korun. A jak to v Česku bývá, co se půjčí, už se nevrací. Musel bych ty lidi dát k soudu. Dodnes mám směnky na peníze, které asi jen tak neuvidím. Ale dost jsem si dal stranou, abych mohl dělat, co mě baví," nechal se slyšet před rokem pro Blesk.cz s tím, že se snaží si soukromí chránit kvůli rodině a pozornost médií nevyhledává. Věnuje se fitness a sportu.

Divoká Lena vede klidný život

Lena Záhorská byla jednou z ikonických tváří Big Brotheru 2005. Půvabná modelka s proříznutou pusou tehdy tvořila pár s bývalým pornohercem a také soutěžícím reality show Filipem Trojovským. Jejich vztah ale show bohužel nevydržel. V současné době je z divoké Leny vzorná maminka, která se přestěhovala do Brna a věnuje se především rodině.

„S otcem dcery nežije už dlouho a navíc už dávno ví, co chce, jen na toho pravého narazit by bylo fajn," řekl před časem pro eXtra.cz další soutěžící Milan Pešek. Chvíli po skončení randila s vítězem Davidem Šínem. Nakonec se také rozešli, ale dodnes je pojí přátelský vztah. Lena si stejně jako David své soukromí střeží.

Plyšák Karel je dvojnásobný otec

Dalším výrazným účastníkem byl Karel Frýd, kterému nikdo neřekl jinak než Plyšák. Ve vile proběhla dokonce neoficiální svatba s pornoherečkou Sylvou, ale po skončení soutěže jejich vztah zkrachoval. V roce 2019 se usadil po boku půvabné brunetky Lenky, která není mediálně známá a stal se dvojnásobným otcem.

Společně mají dceru Emu a syna Jakuba. Karel Frýd je v současné době profesionálním a kondičním trenérem hokejistů Sparty. Ze světa šoubyznysu ale nezmizel. Před nějakou dobou trénoval například zpěváka Vojtu Drahokoupila v rámci jeho přípravy do drsné reality show Survivor. I on žije spokojeným rodinný životem a kontroverzi nevyhledává.

Filip Trojovský pověsil kariéru pornoherce na hřebík

Filip Trojovský byl miláčkem náctiletých dívek. Má za sebou porno minulos a objevil se například v seriálu Ordinace v růžové zahradě. V současné době ho živí fitness. „Jsem trenér a majitel fitness centra, zároveň se závodně věnuji disciplíně crossfit," řekl v rozhovoru pro ŽivotvČesku.cz.

„Jsem šťastně ženatý. S manželkou oba podnikáme. Já se věnuji sportu, a to na vrcholové úrovni, zároveň jsem trenér a majitel fitness centra v Brně. Dělám, co mě baví a díky tomu jsem vlastně šťastný. Navíc se nám podařilo v našem centru změnit životy některých lidí k lepšímu," prozradil s tím, že bujarému životu se rozhodl dát sbohem.

Po skončení Big Brother se chvíli snažil prorazit jako moderátor, ale nakonec sám uznal, že sport je jeho cesta. „Potomka s manželkou zatím nemáme, ale bavíme se o tom. I když to není na pořadu dne, tak do budoucna budeme určitě chtít, abychom byli tři," dodal Filip, který se stále pyšní namakanou postavou a skvělou fyzičkou.

