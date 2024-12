Externí autor 17. 12. 2024 clock 4 minuty gallery

Těšíte se na vánoční pohádky? Fandíte princeznám? Podívejte se, jak se pohádkové krásky během let změnily. Vybrali jsme ty nejznámější princezny. Poznáte herečky?

Vánoce bez pohádek nejsou Vánoce. O tom asi netřeba diskutovat. Nedívají se na ně jenom děti, ale rádi si je připomeneme i my dospělí. Už jenom proto, že mnohé z nich patří do zlatého fondu české kinematografie.

Pyšná princezna – Alena Vránová

Jako princezna Krasomila byla Alena Vránová nepřekonatelná. Ostatně, kdo by si nepamatoval situaci, v níž chtěla po zahradníkovi, aby jí zavázal střevíček. Pak všechno přišlo tak nějak postupně, díky lásce se z pyšné princezničky stala prima mladá slečna. Jako bonus pak získala nikoli zahradníka, ale rovnou krále.

Aleně Vránové se tahle pohádka stala osudnou. Zamilovala se totiž do zahradníka, tedy prince doopravdy. Dokonce se kvůli němu rozvedla. Přivedli na svět dceru, ale manželství šťastné nebylo, takže se rozvedla po druhé. Více štěstí měla na skvělé role, jak ve filmu, televizi nebo v divadle. Nutno dodat, že ve svých dvaadevadesáti letech vypadá stále šik.

Šíleně smutná princezna – Helena Vondráčková

Princ Václav vyrazil se svým pan tatínkem králem na námluvy do vedlejšího království. Cestou taťkovi ale utekl a v zámecké zahradě se setkal s krásnou dívkou v prostých šatech, aniž by tušil, že to je princezna Helena, kterou si má vzít. Jak to dopadlo, všichni víme.

Pohádka vznikla v roce 1968 a hlavní roli princezny Heleny si zahrála zpěvačka Helena Vondráčková. Tehdy jí bylo jednadvacet let a šlo o první hereckou příležitost, které se zhostila se ctí. I když se od té doby objevila ještě v dalších filmech, je to především výborná zpěvačka.

O princezně Jasněnce a létajícím ševci - Michaela Kuklová

To by bylo, aby si princezna vzala usmoleného ševce, řekl si pan král a nechal svoji jedinou dceru Jasněnku zavřít do věže. Tak chtěl zlomit čarodějnickou kletbu, jenže se mu to nepovedlo. Švec Jíra si vyrobil křídla a cesta do věže byla otevřená… Podpis našeho nejlepšího pohádkového režiséra Zdeňka Trošky zde byl zárukou kvalitní podívané, kterou stvrdila i princezna Jasněnka.

Roli tehdy získala herečka Michaela Kuklová. Podívejte se sami, jak moc se od té doby změnila. Hrála hlavně v pohádkách. V poslední době ji můžete vídat hlavně v seriálech. Pravdou je, že po prodělání vážné nemoci zvolnila a kromě hraní se věnuje i malování, ve kterém je velmi úspěšná.

Jak se budí princezny – Marie Horáková

Kdo by neznal pohádku O Šípkové Růžence, na jejíž motivy vznikla další s názvem Jak se budí princezny. I v téhle vystupovala Růženka, kterou čekal díky nepřející sudičce osud věčně spící princezny. Jenže to by nebyla pohádka, aby kletbu nezlomila láska okouzlujícího prince, takže nakonec všechno dobře dopadlo.

Něžnou Růženku hrála Marie Horáková, která se objevuje i pod jménem Marka Míková. Není to klasická herečka, protože vystudovala loutkářství, obor režie a dramaturgie. V současnosti se věnuje dabingu a loutkoherectví, protože je principálkou spolku Loutky v nemocnici. Píše knihy pro děti a dokonce získala Cenu Magnesia Litera. V této pohádce ji předabovala herečka Naďa Konvalinková.

Za humny je drak – Ivana Andrlová

Ke svému titulu přišla Lidunka, dcera uhlíře Patočky hlavně proto, že povedený král pasoval jejího otce na vladaře. Nechtěl totiž, aby drak, který se usídlil v tamním království, sežral jeho dceru, skutečnou princeznu. Jenže Lidunka měla pro strach uděláno a dobráckým drakem se skamarádila. Nakonec se z ní nestala skutečná princezna, ale dokonce královna.

Herečka Ivana Andrlová na pohádkách vyrostla. Postupně se začala objevovat i v jiných rolích a našla se v dabingu. Je také držitelkou Ceny Františka Filipovského za ztvárnění Ally McBealové ve stejnojmenném seriálu. Často hraje v různých seriálech.

