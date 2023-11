Externí autor 30. 11. 2023 clock 3 minuty video

Pětašedesátiletá hudební ikona Madonna na svůj věk rozhodně nevypadá. Za to vděčí nejrůznějším plastickým operacím a zákrokům, se kterými to podle mnohých možná už přehání a ve tváři vypadá zcela jinak než před lety. Dokázali byste ji poznat na jejích dětských fotkách?

Madonna Louise Veronica Ciccone se narodila 16. srpna 1958 v Bay City v Michiganu do rodiny Silvia Ciccone a Madonny Fortin. Byla třetím ze šesti dětí. Madonna přiznává, že byla miláčkem rodiny a často využívala svého ženského kouzla, aby dosáhla toho, čeho chtěla.

Její rodiče byli přísnými katolíky, a tak vyrůstala v náboženském prostředí. Katolické ikony, jako sochy Srdce Ježíšovo a katolický oltář, u kterého se modlila s rodinou každý den, byly později předmětem jejích nejkontroverznějších děl.

Ztráta matky a její vliv

Významným milníkem během Madonnina mládí byla nemoc její matky, které byla diagnostikována rakovina prsu během těhotenství s nejmladší sestrou Madonny. Dne 1. prosince 1963, ve věku 30 let, Madonnina matka zemřela. Madonně bylo tehdy pouze 5 let. Ztráta matky výrazně ovlivnila dívčinu adolescenci. Děsily ji vzpomínky na matčinu křehkost a pasivitu během jejích posledních dnů. Snad i kvůli tomu se z ní stala pořádná rebelka.

Madonna vyvážila svou neposlušnou stránku touhou po dokonalosti a vysokými ambicemi. Byla roztleskávačkou, studentkou s výbornými známkami a disciplinovanou tanečnicí, která maturovala o semestr dříve než její vrstevníci. V roce 1976 jí tvrdá práce přinesla plné stipendium na taneční program na University of Michigan.

Cesta do New Yorku

V roce 1977, během svých bakalářských studií na University of Michigan, získala Madonna šestitýdenní stipendium na studium u Alvin Ailey American Dance Theater v New Yorku následované vzácnou příležitostí vystupovat s choreografem Pearl Lang v roce 1978.

Po pouhých dvou letech studia opustila školu a přestěhovala se do New Yorku, aby rozvíjela svou taneční kariéru. Jakmile přijela, vydělávala si na nájem mnohdy podivnými pracemi, včetně focení aktů, obsluhování v podprůměrných barech a vystupování v American Dance Center. V roce 1979 začala chodit s Danem Gilroyem, jedním ze zakládajících členů pop-punkové kapely Breakfast Club.

Gilroy Madonnu představil šéfovi vaudevillového představení v Paříži, kde strávila čas jako tanečnice. Během tohoto pobytu se zamilovala do kombinace zpívání a vystupování. Když se v roce 1980 vrátila do Spojených států, připojila se k Gilroyově kapele jako bubenice a později se stala její zpěvačkou. Madonna založila několik svých vlastních kapel v průběhu následujících let, včetně Madonna & The Sky, The Millionaires a Emmy. Nakonec, na cestě ke hvězdnému statusu, se v roce 1981 rozhodla jít na sólovou dráhu.

Z neznámé ženy světovou ikonou

Dál už její příběh každý zná. Madonna vydávala jeden hit za druhým a stala se světově známou zpěvačkou. Postupem času bylo však patrné, že se ne zcela dobře vyrovnává se stárnutím, a tak začala podstupovat nejrůznější plastické operace a estetické zákroky. Ty sice sama dlouho rázně odmítala, při pohledu na ni a na její měnící se tvář bylo ale všem jasné, že na operačním stole určitě nejednou ležela. Nakonec se zpěvačka k plastikám přiznala.

Madonna se změnila natolik, že ji možná mnozí ani na jejích dětských fotkách nepoznají. Co říkáte?

Zdroj: Youtube

Zdroje: biography.com, instagram.com, madonnaslegacy.com