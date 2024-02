Každý rok trpí miliony lidí nemocemi z potravin, přičemž značná část případů pochází z domácí kuchyně. Ačkoli se statistiky liší, je zřejmé, že bezpečné zacházení s potravinami v domácnosti má pro prevenci onemocnění zásadní význam.

Pozor na maso

Pochopení zásad bezpečného skladování potravin je nezbytné pro zachování chuti i bezpečnosti vašich pokrmů. Podle odborníků se na potravinách mohou množit dva typy bakterií. Prvním jsou patogenní bakterie, které způsobují onemocnění z potravin.

Druhým typem jsou bakterie způsobující zkázu potravin, které ovlivňují jejich chuť, vzhled a vůni. U nich je méně pravděpodobné, že způsobí onemocnění.

Správné skladování, zejména v chladničkách a mrazničkách, může růst těchto škodlivých bakterií výrazně ovlivnit. Účinnou metodou uchovávání masa a ryb je zejména zmrazování. Odborníci doporučují mrazit tyto potraviny při teplotě -18 °C, aby se deaktivovaly mikroby a enzymy, které způsobují zkázu.

Přestože není nutné používat žádné speciální vybavení, přidání další vrstvy plastové fólie nebo alobalu před zmrazením může pomoci zachovat čerstvost a chuť potravin. Pro zajištění optimální kvality je také důležité dodržovat doporučené lhůty pro zmrazení různých kusů masa a mořských plodů.

Hlavně bezpečně

Pokud jde o chlazení, pro zpomalení růstu bakterií je rozhodující udržování teploty do 4 °C. Většinu tepelně neupraveného masa lze bezpečně skladovat v chladničce po dobu tří až pěti dnů, výjimku tvoří mleté maso a vnitřnosti, které by se měly spotřebovat do jednoho až dvou dnů.

Jak dlouho vydrží maso v ledničce:

Drůbež, ať už syrová nebo vařená, má kratší dobu skladování a měla by být spotřebovaná do jednoho až čtyř dnů. Stejné to je s kachním a krutím masem. Drůběž je háklivá na změnu teplot a světlo.

Podobně čerstvé vepřové maso lze skladovat v chladničce tři až pět dní, zatímco zpracované vepřové výrobky mají po otevření kratší dobu trvanlivosti.

Neotevřené balíčky párků je možné v ledničce skladovat až dva týdny. Jakmile je ale otevřete, je potřeba je zkonzumovat do jednoho týdne. Výrobky jako je slanina, byste v chladničce neměli uchovávat déle než sedm dní.

Ryby a měkkýši by se měli spotřebovat nebo zmrazit do jednoho až dvou dnů po zchlazení, aby se zachovala jejich čerstvost. Uzené ryby mají při uchovávání v chladu o něco delší trvanlivost, a to až 14 dní.

Zapomínat byste neměli ani na správnou manipulaci s masem. Po manipulaci s masem si vždy důkladně umyjte ruce, aby nedošlo ke kontaminaci bakteriemi dalších potravin. Pokud maso porcujete, vždy byste měli používat prkénko, které jste masu vyhradili.

Správné skladování potravin je nezbytné pro zachování bezpečnosti i chuti. Dodržováním doporučených pokynů pro zmrazování, chlazení a dobu skladování můžete zajistit, že vaše jídla budou nejen chutná, ale také bezpečná, ať už plánujete letní grilování, nebo jen uchováváte zbytky pro pozdější požitek.

