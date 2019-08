Jak skončili výherci milionové loterie: dluhy, smrtelný koktejl i sebevražda

Není pochyb o tom, že výhra jackpotu člověku změní život. Bohužel to není vždycky změna k lepšímu. O tom, že peníze jsou skutečně vynálezem pekla, se na vlastní kůži přesvědčila řada výherců. Mnozí z nich dnes žijí ve větší bídě než kdy předtím. A někteří dokonce za tu chvilku pomíjivého štěstí zaplatili rovnou cenu nejvyšší.

Američance Sharon Tirabassi se v roce 2004 splnilo něco, o čem si jiná svobodná matka šesti dětí může jen nechat zdát: v loterii vyhrála 10 milionů dolarů. V euforii koupila obrovský dům, několik špičkových aut a haldy značkového oblečení. Spoustu peněz rodala rodině, další hrsti rozpůjčovala přátelům. Půjčené peníze se jí ale nikdy nevrátily. O dva roky později se provdala, její nový manžel přivedl do rodiny vlastní tři děti. Dohromady tedy vychovávali už devět ratolestí. A stále nakupovali, jezdili po světě a rozhazovali. Až najednou na účtě nezbylo nic. Manžel navíc v té době způsobil dopravní nehodu, při které byl těžce zraněn člověk, a musel platit vysoké odškodnění. Rodina přišla o dům a postupně rozprodala i auta. Dnes se Sharon s manželem a dětmi potloukají po pronájmech a do práce jezdí na kole. "Peníze jsou kořenem zla," říká Sharon.

Stejnou sumu, 10 milionů dolarů, vyhrál v roce 1998 Gerald Muswagon. Obratem zakoupil velkou vilu, kde pořádal jednu party za druhou. Alkohol a drogy byly samozřejmou součástí večírků, stejně jako rozdávání peněz každému, kdo o to požádal. Muswagon také založil vlastní firmu, ale ta se brzy potopila. Už v říjnu roku 2000 potkaly Muswagona vážné problémy - za divokou jízdu na dálnici si odseděl tři měsíce ve vězení, později se opět dostal před soud kvůli obvinění z obtěžování dívky, kterou najal na úklid domu. Peníze se navíc brzy rozfofrovaly, a Muswagon byl nucen přijmout manuální práci na farmě svého kamaráda, aby se vůbec uživil. V roce 2005, pouhých sedm let po pohádkové výhře, se v garáži svých rodičů oběsil.

Jednu z nejhorších zkušeností s výhrou učinil Willam Bud Post, který v roce 1988 vyhrál úžasných 16 milionů dolarů a za pouhý rok byl milion v mínusu. Jak se to mohlo stát? Bud všechny peníze vložil do vlastních aerolinek, které ale neprosperovaly. Třetinu výhry na něm úspěšně vysoudila bývalá přítelkyně a on sám se dostal do vězení, protože prý s pistolí v ruce ohrožoval vymahače dluhů, kteří mu přišli zabavit majetek. Nejhorší ale bylo, když policie zatkla jeho bratra po podezření, že si na Buda najal vraha, aby mohl dědit miliony. "Byla to noční můra, nikdy jsem neměl vyhrát," soudil zpětně Bud.

Ibi Roncaioli nikdy neřekla svému manželovi, že dříve měla dítě s cizím mužem. Když v roce 1991 vyhrála 5 milionů dolarů, dva miliony tajně poslala svému dítěti. Manžel na to přišel a rozzuřil se. Jako lékař přesně věděl, co manželce podat za prášky, aby ji usmrtily. Za vraždu putoval do vězení a vzkázal tchánovcům, že pohřeb jeho ženy musejí zaplatit oni.

Michael Carroll z Británie byl teprve 19letý mladík, když v roce 2002 vyhrál pohádkovou sumu 10 milionů liber. Během pěti let všechny peníze rozházel za drogy, bujaré večírky a prostitutky. Skončil bez střechy nad hlavou a našel si práci v továrně na sušenky.

Billy Bob Harrell z Texasu doplatil na svou důvěřivost a dobré srdce. V roce 1997 vyhrál vymodlených 31 milionů dolarů, nechal práce, užil si dovolenou na Hawaji, usadil se na velkém ranči a k tomu přikoupil dalších několik nemovitostí. Něco dal na charitu a pak už jen rozdával všem, kdo si řekli. Největší chybou ovšem bylo, že důvěřoval svému finančnímu poradci, který jeho jmění investoval tak, aby se obohatil sám, a Harrell z toho neměl žádný profit. "Výhra v loterii bylo to nejhorší, co se mi kdy přihodilo," prohlásil na smrtelné posteli Harrell.