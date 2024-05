close info Annabell Gsoedl / Shutterstock

Mít zadek jako Kim Kardashian rozhodně není snem všech žen. Jenže co s ním. Zhubnout? Ne vždy to jde a taky to trvá dlouho. A tak se některé ženy snaží své pozadí zakrýt stůj co stůj. Jenže to dělají těmi nejhoršími způsoby, kterými svůj zadek naopak trapně zvýrazní.

Pokud tedy nejste zapálená do svého pozadí jako Kardashianka, a naopak se je snažíte zamaskovat, ujistěte se, že na to nejdete z té úplně špatné strany. Nevhodně zvolené kalhoty Pokud nechcete, aby váš zadek a boky působily ještě mohutnějším dojmem, zapomeňte na kalhoty zvané bokovky. Uvědomte si, že některé pohledy už jdou za hranici estetiky a ženské krásy. Raději sáhněte po kalhotách nebo džínách s vysokým pasem, kterými odvedete pozornost od problematických partií. Mimochodem, boyfriend džíny opravdu nejsou pro větší zadní partie to pravé ořechové. Jejich pytlovitý tvar naopak zdůrazní to, co mělo zůstat okolí pomyslně skryto. Příliš těsné oblečení Nikde jinde nevyniknou problémové partie tak okatě, jako v příliš upnutých kalhotách, sukních, ale i šatech. Střihy na tělo jsou smyslné u dokonale tvarovaného pozadí ve velikosti tak akorát, v opačném případě působí celkový vzhled spíš nevzhledně. Určitě nejsou vhodné ani vzorované nebo lesklé látky a jasné barvy, které dodávají objem navíc, zatímco vy potřebujete přesný opak. Až si budete vybírat nové džíny, vyhněte se cigaretovému střihu, seprání a velkým zadním kapsám. Jak na šaty a sukně Vlastně jsme to už naznačili. Dámy s velkým pozadím by se měly vyhýbat vypasovanému oblečení, což platí nejenom o kalhotách, ale i o sukních a šatech. A tady doplníme trapnost číslo dvě, a sice minisukně nebo mini šaty. Tuhle tragicky krátkou délku je třeba nahradit délkou minimálně těsně nad kolena, protože stále musíme mít na zřeteli, že je nezbytné odvádět pozornost od většího pozadí. close Magazín Tyto barvy přidávají roky. Vyřaďte je z šatníku nebo budete vypadat jako staré babky Když vršek shodí zadek Ženy, které mají velikost plus size, často žijí v představě, že by vršek měl působit stejně monstrózním dojmem, protože tak spodek zanikne. To je samozřejmě nesmysl. Neforemné střihy horních oděvů nesluší nikomu, natož ženám s nesouměrným tělem. A ještě se patří dodat, nejenom neforemné, ale také krátké, jež odhalí vše, co by mělo zůstat skryto. Ďábel se skrývá v detailech Vyberete si správnou halenku i kalhoty nebo sukni, ale přesto všichni zírají na vaše velké pozadí? Problém totiž nemusí být jenom v tom, jaké máte na sobě oblečení, ale v doplňcích. A v nich některé ženy s větším zadečkem tápou. Zejména ve chvíli, kdy si obují boty s kulatou špičkou na nízké platformě, neboli hezčí částí lidstva milované tenisky. Nic proti nim, jsou pohodlné, jenže ve výsledku jaksi spodní partie ještě víc zakulatí, což nikdo nechce. A dalším prohřeškem bývají mohutné prsteny a spousta náramků, které upoutávají pozornost. V postavení rukou u těla se stane přesně to, co si nepřeje žádná žena. Pohled z těchto doplňků velmi snadno přeskočí na pozadí. Tím veškerá snaha o jeho zakrytí opět vychází nadarmo. Zdroje: www.balancebeautytime.com, www.ritaphil.com close Magazín Módní specialistka řekla, která věc v šatníku dělá z žen po 60 babičky. Okamžitě se jí zbavte video

