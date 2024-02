close info Profimedia

Tereza Malá 8. 2. 2024 13:28 clock 5 minut video

Spojení medu a skořice se ukazuje doslova nadčasové. Receptura, která je zdraví prospěšná, by mohla být nazývána i nestárnoucím elixírem pro dobrou pohodu. Jak by také ne, med i skořice sami o sobě jsou antioxidanty s celou řadou dalších léčivých benefitů. Vyrobte si recepturu známou 2000 let doma.

Odvěký lektvar složený z medu a skořice se ukazuje velmi populární i v moderních wellness postupech. close info Africa Studio / Shutterstock.com zoom_in Med posiluje přirozenou obranyschopnost organismu. Skořice rozhodně nejen do kuchyně Skořice, oblíbené koření, nejenže obohacuje naše pokrmy, ale má také řadu zdravotních výhod. Za svou výraznou vůni a chuť vděčí skořice skořicovému aldehydu. Pochází z vnitřní kůry stálezeleného stromu Cinnamomum a má bohatou historii kulinářského a léčebného využití. Skořice je zdrojem antioxidantů a je známá svými protizánětlivými, antibakteriálními a protiplísňovými účinky. Může pomáhat regulovat hladinu cukru v krvi, zlepšovat citlivost na inzulín a potenciálně podporovat zdraví mozku. Kromě toho se slibně osvědčuje při regulaci krevního tlaku, snižování hladiny cholesterolu a podpoře zdraví střev. Jedinečná schopnost skořice chránit před bakteriemi rezistentními vůči antibiotikům dále zvyšuje její potenciál hojení ran. Vědecký výzkum naznačuje, že skořice se slibně uplatňuje při řešení neurodegenerativních onemocnění a některé studie naznačují potenciál skořice i v prevenci rakoviny a v zubní hygieně, je však nutné zachovávat umírněnost. Pro většinu dospělých je bezpečná jedna čajová lžička denně, ale ti, kteří užívají léky nebo mají zdravotní potíže, by se měli poradit se svým lékařem. close Magazín Jak čistit zanesené plíce kuřáků: Vyrobte si nápoj ze tří surovin, Do týdne byste měli pocítit zlepšení video Léčivé účinky medu Také med, přírodní sladidlo vyráběné včelami z nektaru květů, se po tisíciletí používá nejen jako potravina, ale také jako léčivý prostředek. Díky bohatému složení antioxidantů, vitamínů, minerálů a antibakteriálním účinkům je jeho přínos pro zdraví velmi rozmanitý. Je bohatý na antioxidanty, včetně fenolických kyselin a flavonoidů, a bojuje proti oxidačnímu stresu a zánětům, čímž potenciálně snižuje riziko chronických onemocnění, jako jsou srdeční choroby a rakovina. Díky svým antibakteriálním a protiplísňovým vlastnostem, které se připisují sloučeninám, jako je peroxid vodíku, a nízkému pH je účinný při hojení ran a v boji proti infekcím. Kromě toho med díky své uklidňující struktuře a antimikrobiálním vlastnostem přináší úlevu při bolestech v krku a kašli, takže je základem domácích prostředků proti příznakům nachlazení a chřipky. close info Profimedia zoom_in Med je antioxidant Navzdory své sladkosti má med příznivější vliv na hladinu cukru v krvi než rafinované cukry, takže je lepší užívat jej s mírou, zejména u osob citlivých na cukr nebo u osob s cukrovkou. Podporuje zdraví zažívacího traktu tím, že působí jako prebiotikum a podporuje růst prospěšných střevních bakterií. Volba syrového, nezpracovaného medu maximalizuje jeho zdravotní přínosy, protože poskytuje přirozený zdroj energie a živin, přičemž není třeba se obávat přidaných cukrů nebo konzervačních látek. Med je ceněn pro svou schopnost zmírňovat kašel, urychlovat hojení ran, zlepšovat kvalitu spánku, zlepšovat paměť, bojovat proti kvasinkovým infekcím a snižovat tvorbu zubního plaku. close Magazín Jak vyrobit zlaté mléko: Prastarý elixír mládí, který čistí ledviny, krev a ještě po něm zhubnete video Starobylá moudrost v moderním wellness Když se spojí med a skořice, jejich individuální přednosti se umocní, proto je tato harmonická směs v tradiční medicíně ceněna již po generace. Společně mají potenciál zmírnit riziko srdečních onemocnění tím, že pozitivně ovlivňují faktory, jako je hladina LDL cholesterolu, triglyceridů, krevní tlak a záněty, a podporují tak kardiovaskulární pohodu. Toto skvělé a chutné duo vykazuje také pozoruhodné vlastnosti při hojení ran. Jejich kombinované antibakteriální a protizánětlivé schopnosti z nich činí slibné spojence při léčbě kožních infekcí a popálenin. Med a skořice jsou cennou podporou pro osoby, které se léčí s cukrovkou. Účinky skořice na snížení hladiny cukru v krvi a zvýšení citlivosti na inzulín jsou dobře zdokumentovány, zatímco med právě v kombinaci s voňavým kořením může být díky svému mírnějšímu vlivu na hladinu cukru v krvi ve srovnání se stolním cukrem vhodnou alternativou. O možnosti zhubnutí s medem a skořicí hovoří i toto video: Zdroj: Youtube Vyrobte si lektvar doma – recept na skořicovou medovou vodu Začleněním medu a skořice do každodenního života rozhodně nic nezkazíte, naopak můžete výrazně zlepšit vaše celkové zdraví. A jak si tento zázračný nápoj připravit? Příprava je velmi snadná a rychlá, doporučujeme však použít kvalitní med. Co potřebujete: 1 polévková lžíce medu 1 lžička skořicového prášku (nejlépe bio) 1 šálek vody Postup : Převařte vodu a poté do ní přidejte skořicový prášek. Nechte asi čtvrt hodiny louhovat a až do vychladlé směsi přidejte med. Pijte ideálně dvakrát denně, ráno na lačno a večer před spaním, důležitá je pravidelnost. Každodenní pití tohoto elixíru vám pomůže zbavit se zdravotních problémů a navíc vás udrží v dobré kondici. Zdroje: www.bbcgoodfood.com, www.daburhoney.com, www.healthline.com, curejoy.com, www.ncbi.nlm.nih.gov

tag Antioxidant Cukr Cholesterol Med Skořice Strom Zánět Zdraví

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share Twitter email_fill Email link Kopírovat close Zavřít