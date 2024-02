Cyril Vitner 24. 2. 2024 8:36 clock 3 minuty

Vysoký cholesterol je jedním z nejčastějších zdravotních problémů. Má vliv na celkové zdraví a může zvýšit riziko srdečních onemocnění a mrtvice. Šťastnou zprávou je, že existuje řada způsobů, jak jeho hladinu v krvi snížit. Jedním z nich je správná strava, která může přinést výsledky už do tří dnů.

Než se podíváme na konkrétní potraviny, které mohou pomoci snížit cholesterol, pojďme si nejprve osvětlit, co vysoký cholesterol vlastně znamená a proč je důležité ho udržovat na správné úrovni. Cholesterol je tuková látka, kterou naše tělo potřebuje k fungování, ale příliš vysoké hladiny cholesterolu mohou způsobit ucpání cév a vést k vážným zdravotním problémům. Existují dva hlavní typy cholesterolu: LDL (špatný cholesterol) a HDL (dobrý cholesterol). Je důležité udržovat hladinu LDL cholesterolu co nejnižší a hladinu HDL cholesterolu co nejvyšší.

Potraviny, které pomáhají snižovat cholesterol

Ovesné vločky

Ovesné vločky jsou bohaté na rozpustná vlákna, která mají schopnost vázat cholesterol a odvádět ho z těla. Tato vlákna vytvářejí gelovitou strukturu ve střevě, která pohlcuje cholesterol a zabraňuje jeho vstřebávání. Pravidelná konzumace ovesných vloček může pomoci snížit hladinu LDL cholesterolu až o 5-10 %. Ovesné vločky si dopřejte na snídani ve formě ovesné kaše nebo přidejte do smoothie.

Avokádo

Avokádo obsahuje mononenasycené tuky, které pomáhají zvyšovat hladinu HDL cholesterolu a snižovat hladinu LDL cholesterolu . Pravidelná konzumace avokáda může přinést výrazné zlepšení. Avokádo je skvělou přísadou do salátů, sendvičů nebo jako náplň do tacos. Jeho bohatý obsah vlákniny a vitamínů navíc podporuje celkové zdraví a imunitní systém.

Ořechy

Ořechy, jako jsou mandle, lískové ořechy nebo kešu, jsou plné zdravých tuků, vlákniny a antioxidantů, které snižují hladinu LDL cholesterolu. Obsahují také omega-3 mastné kyseliny, které jsou prospěšné pro zdraví srdce. Doporučuje se konzumovat denně menší hrst ořechů, například jako svačinu.

close info Profimedia zoom_in Ořechy byste měli jíst každý den.

Ryby s vysokým obsahem omega-3 mastných kyselin

Ryby jako losos, tuňák nebo makrela jsou bohaté na omega-3 mastné kyseliny, které mají mnoho zdravotních výhod, včetně schopnosti snižovat hladinu triglyceridů a cholesterolu v krvi. Je doporučeno jíst ryby alespoň dvakrát týdně. Mohou být připraveny pečené, grilované nebo uzené. Výzkumy ukazují, že konzumace ryb bohatých na omega-3 mastné kyseliny je spojena se snížením rizika srdečních onemocnění a vyšší účinností v regulaci hladiny cholesterolu.

Ovoce a zelenina

Ovoce a zelenina jsou bohaté na vlákninu, vitamíny, minerály a antioxidanty, které mohou pomoci snižovat hladinu cholesterolu a chránit srdce. Zvláště vhodná je konzumace jablek, hrušek, brokolice, mrkve a špenátu. Mohou být konzumovány jako součást každého jídla nebo jako zdravá svačina. Jejich vysoký obsah vlákniny pomáhá snižovat hladinu LDL cholesterolu a regulovat trávení, což přispívá k celkovému zdraví.

Zdroje: www.healthline.com