Externí autor 2. 7. 2024 clock 3 minuty

Spánek je důležitou součástí našeho života. Někdy se dokonce tvrdí, že poloha, ve které spíme či usínáme, něco vypovídá o naší povaze. Ale jaký vliv má spánková poloha na zdraví?

Nečekaný objev

Dlouho se předpokládalo a doporučovalo, že nejzdravější je spát na zádech. Tato pozice měla zaručovat nejklidnější odpočinek a probuzení bez ztuhlých či bolavých svalů. Nicméně zdá se, že spánek na boku má svoje nezanedbatelné výhody.

Vědci na norské univerzitě zjistili, že spánek na boku vyhledávají starší lidé, případně ti s těžší tělesnou stavbou. Je ale důležité umět zaujmout správnou pozici, jinak člověka čekají ráno bolavá záda, ramena a krk.

Jak se správně uvelebit

Pokud se vám podaří lehnout si správně, můžete se dočkat zmírnění bolesti kloubů a bederní páteře. Také méně často dochází ke chrápání, které je projevem spánkové apnoe a mohou dlouhodobě přispět ke zdravotním potížím, jako je diabetes, hypertenze nebo mrtvice.

I mozku a celkově duševnímu stavu může být spánek na boku prospěšný.

Zrovna tak i trávicí soustavě – pomáhá předcházet pálení žáhy, zácpě i nadýmání.

Za nejlepší je považována poloha na levém boku, i když tělo se instinktivně může během noci přesouvat z boku na boku, případně i na záda. Je to tak v pořádku a zdravé. Je především potřeba udržet hlavu na polštáři a nesklánět bradu k hrudi, jinak hrozí bolest za krkem.

Tužší polštář a tvrdší matrace vám pomohou proti bolesti v ramenou, která vás může postihnout, když se jedno rameno boří a druhé se ve spánku posouvá příliš nahoru, ke krku. Výrazně měkké matrace neposkytují dostatečnou oporu pro klouby, extrémně tvrdé zase nepomohou zafixovat se ve vhodné spánkové poloze. Nejlepší pro většinu lidí je zlatá střední cesta.

Spánek na levém boku se také doporučuje těhotným ženám jako nejstabilnější a nejpohodlnější poloha.

Nejnamáhavější pro tělo, páteř i orgány, je pozice na břiše, takže té je lepší se vyhnout. Pokud ji opravdu zbožňujete a nechcete se jí vzdát, zkuste si pořídit tenký polštář nebo se ho zbavit úplně. Tím zmírníte tlak na krční obratle. Abyste se vyhnuli bolesti bederní páteře, zkuste si pod břicho dát plochý polštářek.

Poloha na zádech sice prospívá pleti a páteři, ale může nás potrápit ohledně chrápání a obecně dýchání. V takovém případě si podložte hlavu a záda, ať se v noci nedusíte.

Tipy pro spáče na boku

Pokud už dávno rádi spíte na boku, nebo vás láká zkusit, jak se vám bude v této nové poloze usínat, neuškodí pár rad.

Mezi kolena si dejte tužší polštář nebo polštářek, především pokud trpíte bolestmi bederní páteře. Je to totiž trik, jak udržet ve správné pozici kyčle a kolena.

Trochu si přitáhněte kolena směrem k hrudi, to umožňuje větší uvolnění páteře. Paže a ruce si složte pod tvář a krk. Nenechávejte si bradu klesnout příliš nízko, uši mějte rovnoběžně s rameny, tedy nevytáčejte hlavu.

Můžete se i trochu schoulit do klubíčka, ale ne moc, ne křečovitě. Sbalit se do těsného uzlíčku by vám bránilo ve spánku volně dýchat.

Pokud trpíte po ránu ztuhlostí čelisti, především na jedné straně obličeje, není pro vás poloha na boku vhodná, zkuste nějakou jinou.

Neexistuje úplně univerzální ideální spánková poloha, takže se zamyslete, co vám prospívá nejvíc. Určitě si vyzkoušejte, co vám sedí a je nejpohodlnější.

Zdroje: www.healthline.com, www.dovepress.com, journals.lww.com