Upéct drůbeží maso není nijak složitým úkonem. Upéct ho ale tak, aby bylo krásně šťavnaté uvnitř a křupavé na povrchu, to už se podaří jen málokomu. Klíčová je správná teplota. Jak upéct kuře či kachnu, aby byly plné šťávy?

Spousta lidí při pečení kuřete vsází na velmi vysoké teploty a pak se diví, že je kůže takřka černá, ale maso je uvnitř ještě polosyrové. Upéct ho dokonale se tak může zdát jako úkol, který umí na jedničku splnit jen profesionální kuchař. Tak to ale vůbec není. Kuře jako z luxusní restaurace zvládne upéct naprosto každý. Stačí jen znát několik základních pravidel.

Jak upéct kuře, aby chutnalo jako z grilu? To zjistíte ve videu kanálu Vaříme s Mozkem na YouTube:

Začněte vázáním masa

Ještě předtím, než maso vložíte do pekáčku, k sobě svažte kuřecí či kachní překřížená stehna. Díky tomu se při pečení bude péct maso rovnoměrně a stehna se nebudou tolik vysoušet a budou krásně šťavnatá.

Jednoduché koření

Aby skutečně vynikla chuť masa, nepřehánějte to s kořením. Postačí obyčejná sůl. Ještě než ale kuře osolíte, dobře ho ze všech stran potřete sádlem. Teprve pak do něj vmasírujte dostatečné množství soli. Pamatujte na to, že jen dobře prosolená kůže bude krásně křupat.

close info Shutterstock.com zoom_in Upéct dokonalé kuře není jen tak

Kuře pečte na mřížce

Osolené kuře položte do pekáčku na mřížku. Pokud jí nedisponujete, můžete pod kuře položit alespoň několik špejlí. Jde o to, že se nejdříve bude kuře péct prsy dolů, aby se prsa zbytečně nevysušovala. Až v průběhu pečení se pak kuře otočí. A právě ono otočení by bez mřížky či špejlí nebylo možné, neboť by se maso mohlo na pekáček přichytit.

Důležitost správné teploty

Při pečení kuřete hraje teplota nesmírně důležitou roli. Než do trouby vyložíte kuře, předehřejte ji na 220 stupňů Celsia. Pak do ní dejte maso a teplotu okamžitě stáhněte na 190 stupňů Celsia.

Pečení masa

Po 15 minutách pečení do pekáčku nalijte šálek horké vody nebo vývaru. Nelijte však tekutinu přímo na maso. Pečte dalších 15 minut, pak maso vyndejte a otočte ho. Tentokrát prsíčky nahoru. Maso vraťte do trouby a následně jej každých dalších 15 minut polévejte výpekem. Zhruba 45 minut poté, co jste kuře otočili, by mělo být hotové. Ještě než se pustíte do servírování ale proveďte test propečení. Zapíchněte dlouhý nůž do jednoho z prsou a sledujte, jaká šťáva z něj vytéká. Pokud je čirá, je kuře hotové a dokonale propečené. Pokud je ale ještě narůžovělá, kuře vraťte na dalších 15 minut do trouby. Pak ho vyndejte a vyčkejte 5 minut, aby si maso odpočinulo. A následně už stačí jen servírovat. Ideálně s vařeným či pečeným bramborem a lehkým zeleninovým salátkem.

