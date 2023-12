Externí autor 7. 12. 2023 19:05 clock 4 minuty

Při pohledu na roční vyúčtování za elektřinu se mnozí zhrozili, a to i přesto, že mají pocit, že v posledních měsících elektrickou energií šetřili, jak se jen dalo. S největší pravděpodobností ale za velkou spotřebou stojí na první pohled nenápadné spotřebiče. Víte, o které se jedná?

Ceny energií za posledních několik let vyšplhaly do astronomických výšek, a tak není divu, že spousta lidí přemýšlí, jak co nejvíce ušetřit. Podnikají k tomu nejrůznější kroky. Snaží se omezovat dobu sledování televize, vaření na elektrickém sporáku a rozsvěcují světla až tehdy, kdy je venku opravdu tma. I přesto ale musejí při ročním vyúčtování doplácet za elektřinu nemalé peníze. O ty je totiž připravují spotřebiče, do kterých byste možná ani neřekli, kolik energie vyžadují na provoz.

Vyhoďte staré spotřebiče

Spousta lidí nedá dopustit na nejrůznější ledničky, pračky anebo třeba elektrické sporáky, které si zakoupili už před mnoha a mnoha lety. Jistě, může se zdát, že byly velmi kvalitně vyrobeny, když i po letech dobře fungují a není třeba je co pár let obměňovat, ale měli byste si na ně dát pozor. Narozdíl od novějších spotřebičů totiž velmi často spotřebovávají ohromné množství elektrické energie a ročně vás tak připravují o tisíce korun.

Nové, modernější spotřebiče, jsou vybaveny nejrůznějšími úspornými prostředky, díky čemuž jsou mnohem méně náročné na elektrickou energii. Zvažte proto výměnu staré ledničky či pračky. I když za produkty v obchodě necháte nemalé peníze, věřte, že se vám vaše investice po několika měsících vrátí. A poznáte to právě na ročním vyúčtování za elektřinu. Zvláště pak, když si zakoupíte spotřebiče označené štítkem A, které jsou zcela nejúspornější.

Pravidelná údržba

V souvislosti s šetřením je třeba zmínit i pravidelnou údržbu spotřebičů, jako je právě zmíněná lednice nebo mrazák. Pravidelně je čistěte a čas od času také odmrazujte mrazák. Pokud je uvnitř po všech stranách namrzlý, musí vynakládat mnohem více energie na to, aby udržel vaše potraviny bezpečně zmražené. A i to se může promítnou do vyúčtování.

Namrzlý mrazák spotřebovává ohromné množství energie

Pozor na sušičky prádla

Sušičky prádla jsou v posledních letech nesmírně populární. A není divu. Jsou totiž velkými pomocníky. Je úžasně pohodlné, když nemusíte mokré prádlo z pračky věšet na sušák a čekat několik dlouhých hodin, než bude dokonale suché. Sušička to zvládne za zlomek času. Jenže jako celá řada dalších spotřebičů, i sušičky mají své stinné stránky. Při sušení prádla totiž spotřebovávají enormní množství energie. Zvažte proto, zda nevyužíváte sušičku zbytečně často.

Ušetřit můžete i tím, že budete lednici otevírat jen minimálně a nebudete ji nechávat zbytečně dlouho otevřenou

Vždy ji zapínejte jen zcela naplněnou, a pokud možno, zvolte úspornější program sušení.

To samé platí i u praček. Nemá smysl je zapínat kvůli pár kouskům oblečení. Vždy pračku zapněte až ve chvíli, kdy je skutečně plná. A vyberte vhodný program. Například pokud prádlo není nijak výrazně znečištěné, klidně pračku zapněte na kratší program, který pracuje s nižšími teplotami. Nejenže tak ušetříte za elektřinu, ale také za vodu.

Televize a počítače

Stejně jako u ledniček, praček či myček nádobí, i u televize platí, že čím novější model, tím méně elektrické energie spotřebovává. Pozor si ale dejte i na to, jak často je televize puštěná. Pokud ji zrovna nesledujete a využíváte ji jen jako zvukovou kulisu ke čtení či jiné práci, zbytečně se připravujete o peníze.

U notebooků se snažte využívat hlavně v nich zabudovanou baterii jako zdroj energie. Pokud je baterie plně nabitá a vy při používání máte zapojený počítač v zásuvce, nejenže tím baterii poškozujete, ale zároveň spotřebováváte zbytečnou energii navíc.

V neposlední řade je třeba zmínit ještě žárovky. Pokud doma ještě nemáte úsporné LED žárovky, rozhodně si je co nejdříve pořiďte. I ty vám totiž pomohou na cestě za šetřením.

