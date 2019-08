Prokletá komedie Jak utopit doktora Mráčka: Herce pronásledovala smrt

Na veselohře Václava Vorlíčka Jak utopit doktora Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách nebylo nic tajemného ani magického. Byla to prostě úsměvná pohádka, kterou si mohla užít celá rodina. S odstupem času to ale vypadalo, jako by štáb při natáčení nevědomky opravdu rýpnul do nějakých temných sil pod hladinou Vltavy, protože životy mnohých účinkujících herců vzaly neblahý konec.

Začalo to už tím, že přímo během natáčení náhle zemřel Jan Libíček, který byl původně obsazen do role vodníka Aloise. Při scéně na pramici se mu udělalo nevolno a spadl do vody, kde se málem utopil, ale záchranářům se ho podařilo vynést na břeh a oživit. Nebylo to nic jednoduchého, protože Libíček vážil téměř 150 kg! Jeho nadváha ho celý život trápila, zároveň se však obával, že kdyby zhubnul, už by pro něho nebyly role. Dlouhodobě trpěl cukrovkou a potížemi s ledvinami, což by se mu možná nestalo osudným v tak mladém věku, kdyby se nebál chodit k doktorům. Libíček měl z bílých plášťů takovou hrůzu, že když je toho dne spatřil na břehu Vltavy, dal se před nimi na útěk. V tom momentu ale spadl a víckrát nevstal. Bylo mu pouhých 42 let.

Předčasný konec potkal také představitele vodnického nápadníka Thomase Jiřího Hrzána. Ten se ve svých 41 letech zabil pádem z výšky, když v podnapilém stavu šplhal po fasádě bytového domu za svou přítelkyní.

Smutný rodinný příběh Stelly Zázvorkové a Miloše Kopeckého je veřejnosti dobře znám. Herci spolu krátce tvořili manželský pár a narodila se jim dcera Jana. Její dospívání bylo provázeno demonstrativními pokusy o sebevraždu, až se jednoho dne stalo, že nešťastnou shodou okolností opravdu zemřela. Pustila si plyn a zřejmě očekávala, že se její matka vrátí z divadla v obvyklou hodinu a zachrání ji. Stella se však ten večer zdržela déle a po příchodu domů našla dceru mrtvou. Ona ani Kopecký se s tím nikdy nevyrovnali.

Kamaráda Dr. Mráčka ztvárnil ve filmu Vlastimil Hašek. Toho náhle skolil infarkt dva měsíce před 64. narozeninami. Horší však bylo, že krátce nato se oběsil jeho syn, který prý trpěl depresivními stavy.

Možná si ještě vzpomenete na manželku vodníka z řeky Inn, kterou v "Mráčkovi" ztvárnila Dáša Neblechová. Také pro ni si smrt přišla předčasně, a to při autonehodě těsně před Vánocemi roku 1990. Herečka krátce předtím oslavila šedesátku a do důchodu se ještě rozhodně nechystala.

Vodnická veselohra přesto zůstává nevinným zábavným snímkem, který nutí mladé ke smíchu a ty starší ke vzpomínkám.