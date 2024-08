Externí autor 12. 8. 2024 clock 3 minuty gallery

Paměť už vám neslouží jako dřív? Ať už je to kvůli stresu, věku nebo jednoduše obrovskému množství informací kolem nás, mozek se za ty roky neustálé činnosti zkrátka unaví. Se správnými návyky ale svou paměť můžete posílit a zlepšit i kognitivní funkce.

Támhle nechám brýle, támhle zase klíče nebo platební kartu. Také se vám to stává stále častěji? Nejen, že to leze do peněz, ale může to být známkou toho, že mozek neslouží jako dřív. Na jeho funkci má vliv řada faktorů – špatná strava, nedostatek spánku, stres, dokonce i dehydratace. Dobrou zprávou je, že mozek je schopen změny a zlepšení v jakémkoli věku. Tady je 11 superpotravin, kterými mu vrátíte jeho schopnosti. A navíc se budete cítit skvěle!

Borůvky

Bobule jsou bohaté na antioxidanty, zejména flavonoidy, které zlepšují komunikaci mezi mozkovými buňkami, čímž zlepšují paměť. Vysoký obsah vitaminu C, vitaminu K a vlákniny také bojují proti oxidačnímu stresu a možnému zánětu. Nezapomeňte, že teď je jejich sezona!

Tučné ryby

Losos, pstruh a sardinky jsou plné omega-3 mastných kyselin, které jsou nezbytné pro zdraví mozku a funkci paměti. Slouží k tvorbě mozkových buněk a podpoře kognitivních funkcí.

Kurkuma

Aktivní složka v kurkumě, kurkumin, má silné protizánětlivé a antioxidační vlastnosti, které mohou pomoci zlepšit paměť a podpořit růst nových mozkových buněk. Stojí pár korun a dá se přidat skoro do každého jídla.

Brokolice

Brokolice je plná antioxidantů a vitaminu K, který je spojován právě s lepší pamětí. Také obsahuje kyselinu listovou a vlákninu. Všechny uvedené látky jsou všechny zásadní pro zdraví mozku. Připravte si ji třeba na páře spolu s tučnou rybou.

Dýňová semínka

Semínka jsou bohatá železo, zinek a měď. Mají také vysoký obsah hořčíku, který je životně důležitý pro učení a paměť. A co je nejlepší? Pytlík semínek schováte do batohu a můžete je chroupat skoro všude.

Hořká čokoláda

Není to sice taková bomba, jako tradiční sladká čokoláda, ale to té hořké nepřiberete, navíc uděláte něco pro své zdraví. Hořká čokoláda obsahuje flavonoidy, kofein a antioxidanty, které mohou zlepšit paměť i náladu.

Pomeranče

Pomeranče jsou vynikajícím zdrojem vitaminu C, který je klíčový v prevenci kognitivního úpadku a ochraně mozkových buněk před poškozením. Navíc brání oxidačnímu stresu.

Ořechy

Ořechy, zejména vlašské, jsou plné DHA, typu omega 3 mastné kyseliny, která zlepšuje paměť a ostatní funkce mozku. Jsou bohaté i na antioxidanty a vitamin E, které pomáhají předcházet kognitivnímu úpadku.

Vejce

Vejce jsou dobrým zdrojem několika živin spojených se zdravím mozku, včetně vitamínů B6 a B12, kyseliny listové a cholinu. Právě ten hraje roli v přenosech signálů mezi neurony (nervovými buňkami) napříč naší nervovou soustavou.

Zelený čaj

Šálek zeleného čaje obsahuje přibližně 25-35 mg kofeinu, který mohou zlepšit paměť, bdělost a soustředění. Je také bohatý na polyfenoly a antioxidanty, které chrání mozek před kognitivním úpadkem. Popíjet ho můžete místo sladkých limonád, které kvůli cukrům činnost mozku spíš omezují.

Avokádo

Avokáda jsou plná zdravých mononenasycených tuků, které podporují zdravý průtok krve do mozku. Díky vysokému obsah kyseliny listové, draslíku a vitaminu E bude váš mozek fungovat jako zamlada.

