Naše tělo potřebuje k tomu, aby dobře fungovalo pravidelnou péči. Vnitřní orgány a cévy si zaslouží jednou za čas z gruntu vyčistit. Efektivní je dietní detox, pohyb a snížení hladiny stresu. Kompletní změnou životního stylu můžete dokonce docílit výrazného zlepšení u kardiovaskulárních onemocnění.

Cévami našeho těla proudí krev, která obsahuje kyslík. Jsou hlavní součástí oběhového systému a mají vliv na všechny orgány a životní funkce. Pokud vůbec neřešíte, co jíte, může si za to vaše tělo později vybrat svou daň. V cévách se totiž hromadí vrstva cholesterolu, škodlivého tuku a dalších nezdravých látek.

Pokud je umístění tukových usazenin a vrstva nahromaděného plaku závažná, vzniká ateroskleróza, nemoc zužující tepny v těle. V případě této diagnózy je potřeba okamžitě zahájit léčbu a udělat maximum pro zlepšení. Nutné je snížit hladinu cholesterolu, vysoký krevní tlak, a okamžitě přestat kouřit.

Metla lidstva

Možná nevíte, že metlou lidstva, jak se říká, není rakovina, ale právě onemocnění srdce a cév. Lidé po celém světě umírají předčasně právě kvůli kardiovaskulárním chorobám. Pokud máte mít zdravé srdce, je třeba, aby vaše cévy byly dokonale průchodné. To se zdá být dobrým důvodem pro to, proč o své cévy pečovat. Jak můžete začít tady a teď? Máme pro vás cenné rady.

Ozdravná dieta

V roce 2019 zveřejnili vědci výsledek výzkumu, který říká, že odvrátit tato onemocnění může rostlinná strava s nízkým obsahem tuků. Strava by měla obsahovat především zeleninu, ovoce a vlákninu. Rozhodně by do ní neměly patřit nasycené tuky, cukr a sůl. Pokud se chcete pustit do očisty, zapomeňte na fast food, uzeniny, upravené potraviny, alkohol a cigarety.

Hodné tuky

Tuky naše tělo potřebuje k životu, ale existují hodné a zlé tuky. Těm zdravým se říká nenasycené a mělo by je obsahovat každé vaše jídlo. Najdete je v rostlinných olejích, ideálně lisovaných zastudena. Například olivový nebo dýňový olej, semínka a ořechy, ryby, avokádo.

Zlé tuky

Nezdravé tuky, které neprospívají našemu tělu, se jmenují trans mastné kyseliny a v závěsu za nimi jsou nasycené mastné kyseliny. Jejich konzumace by měla být spíše výjimečná. Trans mastné kyseliny se nacházejí hlavně ve smažených pokrmech a nadměrně průmyslově zpracovaných pokrmech. Druhé zmiňované pak v tučném mase, zejména vepřovém a uzeninách.V tučných mléčných výrobcích a kravském mléku samotném Překvapivě se ale vyskytují v palmovém nebo i zdravě vyhlížejícím kokosovém oleji.

Mocné bylinky

Vsaďte na bylinky! Ty jsou skvělou přírodní cestou, jak očistit své cévy. Mohou se užívat ve formě tinktury, čaje, nebo jako koření. Jednou z nejsilnějších bylin, která se výborně hodí pro tento detox je jmelí, nebo kaštan koňský.

Známé detoxikační účinky mají pampeliška, kopřiva a přeslička. Možná vás překvapí, že skvělé účinky má pohanka. Ta se většinou vaří jako příloha k hlavním jídlům, nebo se z ní dělá kaše k snídani, ale lze z ní udělat i čaj.

Zařaďte pravidelný pohyb

Lenoši to neradi uslyší, ale pohyb je skutečně zásadní. Ideální je, když vás baví. Máte rádi plavání, běh, jízdu na kole nebo bruslích? Můžete si svobodně vybrat, ale sportu se nelze vyhnout. Vynikající je i tanec, jakýkoli.

Pusťte si oblíbenou hudbu a rozjeďte to doma v obýváku. Pokud máte zdravotní problémy, které vám nedovolí intenzivní zátěž, můžete vzít pejska na dlouhou procházku, jistě to ocení a bude vám dobrým parťákem.

Nezapomeňte na vitamíny

Ve vaší lékárničce by neměly chybět tyto vitamíny: kyselina listová, vitamin C, A, E, K, B6 a B12.

Chroupejte ovoce

Vaše strava by měla být pestrá, ale nikdy by neměla chybět zelenina a ovoce. Podle posledních výzkumů se právě zmíněným chorobám srdce a cév dá předcházet rostlinnou stravou. V dnešní době existuje spousta skvělých zdravých receptů online, fantazii a experimentování se meze nekladou.

Ovoce je skvělá náhrada sladkostí a dezertů. V kombinaci se zeleninou si můžete pravidelně připravovat lahodné smoothie. Zelenina lze připravovat všemi možnými způsoby. Můžete si dělat saláty, grilovat ji, dusit, vařit jako vývar nebo mixovat na pyré.

Stres

Stres nikdy ničemu neprospěl, a jinak tomu není v případě srdce a cév. Pokuste se eliminovat náročné rozhodování, velké množství práce a emocionálně náročné situace. Není lehké se stresu v dnešní době vyhnout, ale je nutné s ním umět pracovat a snižovat jeho vliv na naše zdraví.

Zdroje: https://timesofindia.indiatimes.com, https://www.healthline.com