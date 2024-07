Ve snaze zajistit si dlouhotrvající zdraví svých plic se často soustředíme na věci jako cvičení, nutričně vyváženou stravu a samozřejmě vyhýbání se kouření. Pomoci nám ale mohou i vlašské ořechy. Tušíte jak?

Zdraví plic

Odborníci se shodují, že zdravý životní styl může výrazně ovlivnit zdraví našich plic. Vhodně zvolené potraviny, dostatek pohybu na čerstvém vzduchu a samozřejmě absence kouření nám mohou pomoci snížit riziko, nebo dokonce zpomalit rozvoj některých plicních onemocnění.

Na mysli máme například chronickou obstrukční plicní nemoc, známou též jako CHOPN, rakovinu plic a plicní hypertenzi.

Podle odborníkůje bychom se měli zaměřit na rostlinnou stravu nebo stravu středomořského typu. Ty jsou pro zdraví plic obzvláště prospěšné. Tyto výživové styly jsou bohaté na zelenou listovou zeleninu, ovoce, celozrnné obiloviny, ořechy, semena a luštěniny.

Zkrátka na potraviny, které jsou plné antioxidantů, jako je vitamin E, vitamin C a fytochemikálie známé svými protizánětlivými vlastnostmi. Tyto potraviny pomáhají vyčistit plíce a zastavit případný kašel.

Nejde však jen o to, co tvoří váš talíř, ale také o to, na co byste neměli zapomínat. Omezit bychom měli především zpracované potraviny, které jsou známé tím, že vyvolávají riziko vzniku zánětů v těle. Zvýšit bychom pak měli příjem rostlinných potravin.

Zázrak našich babiček

Jednou z potravin, za které nám naše plíce doslova poděkují, jsou vlašské ořechy. Tyt jsou bohaté na hořčík a omega-3 mastné kyseliny, které působí protizánětlivě.

Co se stane s vaším tělem, když budete po dobu 30 dní jíst vlašské ořechy:

Zdroj: Youtube

Konzumace vlašských ořechů může pomoci snížit zánět plic, zastavit nebo zmírnit kašel a zlepšit dýchání. Z tohoto důvodu by měly být pravidelnou součástí našich jídelníčků.

Pokud ale ořechy v lásce nemáte, můžete použít trik našich babiček. Ten je pro plíce hotovým zázrakem. Plíce pročistí a zatočí s kašlem.

Trik našich babiček spočívá v přípravě ořechového čaje. Na jeho výrobu budete potřebovat pět nevylouskaných vlašských ořechů, dvě omyté cibule a trochu medu.

Ořechy za pomoci paličky na maso roztlučte tak, aby skořápky povolily. Ořechy ponechte uvnitř. Do většího hrnce vložte ořechy, omyté cibule a přiveďte k varu. Poté zredukujte původní množství vody na polovinu a sceďte.

Vzniklý čaj můžete osladit malým množstvím medu a dochutit citrónem. Pijte po doušcích několikrát denně, dokud se kašel nezmírní.

Zdroje: www.tuftsmedicine.org, www.webmd.com, www.healthline.com