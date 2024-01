Kašel slouží jako přirozená reakce organismu na dráždivé látky, pročišťuje dýchací cesty a udržuje je v optimální kondici. Úporný kašel však může narušovat spánek a vést k nepříjemným pocitům. Naštěstí existuje několik osvědčených přírodních prostředků, které mohou zmírnit příznaky kašle.

Už naše babičky věděly, že na kašel nám pomůže celá řada domácích prostředků. Ty jsou nejen snadno dostupné, ale především velice účinné. Jedním z takových prostředků je zařazení medu do naší denní rutiny.

Jak zatočit s kašlem

Přidáním medu a citronu do horké vody nebo čaje vznikne uklidňující nápoj, který může dočasně zmírnit příznaky kašle. Med, zejména pokud je podávaný dětem ve věku od 2 let, může snížit noční kašel a celkově zlepšit spánek.

Pastilky a jakékoliv tvrdé bonbony mohou být také účinné při tlumení kašle, zejména suchého, tím, že stimulují tvorbu slin. Bylinné pastilky sice nemají rozsáhlou vědeckou oporu, přesto mohou být při léčbě kašle účinné a navíc chutnají. Proč si je tedy občas nedopřát.

Pro zvládání kašle je zásadní udržovat tělo dostatečně hydratované, protože dehydratace může příznaky kašle zhoršovat. Zvláště prospěšné jsou teplé tekutiny, jako je horká voda, kuřecí vývar a čaj. Nejenže pomáhají udržovat optimální míru hydratace, ale také podporují imunitní systém v boji proti infekcím a zklidňují doprovodnou bolest v krku.

Dalším jednoduchým, ale účinným prostředkem je kloktání teplou slanou vodou. Výzkumy naznačují, že tento postup oslabuje příznaky infekce horních cest dýchacích a může zabránit vzniku virózy. Optimálních výsledků dosáhnete tak, že v hrnku teplé vody rozpustíte asi půl čajové lžičky soli.

Triky babiček

Při zmírňování příznaků kašle hraje zásadní roli vlhkost vzduchu. Pokud doma nemáte zvlhčovač vzduchu s chladnou mlhou, nezoufejte. Plně postačí mokrý ručník na topení. Tato opatření dodávají vzduchu vlhkost, což pomáhá zmírnit kašel a překrvení spojené s nachlazením.

Léčba suchého kašle:

Zajímavým domácím prostředkem je použití cibule. Ačkoli to není vědecky prokázané, někteří věří, že pára, která se uvolňuje při krájení cibule, zmírňuje příznaky kašle. Umístění rozkrojené cibule u postele může stát za vyzkoušení, zejména proto, že ji dávno před námi používaly naše babičky, které na léčbu kašle musely využít jen to, co našly doma.

Nápomocný při léčbě kašle ale může být i obyčejný česnek. Ten stačí naložit do medu. Jde o ideální kombinaci v mnoha směrech. Kromě toho, že obě potraviny mají protizánětlivé a antibiotické účinky, může med mírně tlumí poněkud intenzivní šťávy česneku, tudíž elixír zdraví není tolik štiplavý.

Na úporný kašel a podporu vykašlávání pak měly babičky velmi účinný trik, nebo spíše zábal. Ingredience najdete doma, ve spíži, stejně jako kdysi naše babičky. Pokud potřebujete tedy s kašlem zatočit, připravte si tvaroh, sádlo, česnek a tymián. Tvaroh lehce zahřejte, aby měl alespoň pokojovou teplotu, smíchejte se třemi prolisovanými stroužky česneku a lžičkou sušeného tymiánu. Hrudník namažte sádlem, zakryjte plenou a na ni navrstvěte tvarohovou směs. Utěsněte ručníkem a nechte alespoň hodinu působit. Tvarohový zábal opakujte jednou denně, přičemž směs si připravte vždy novou.

Tyto přírodní a domácí prostředky nabízejí řadu možností, jak zmírnit příznaky kašle, poskytnout úlevu a podpořit nejen dobrý spánek, ale i celkovou pohodu.

