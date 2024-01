Zdraví tlustého střeva má zásadní význam pro celkovou pohodu zažívacího traktu, a tedy i naši. Někteří zastánci očistných kúr tlustého střeva však mají k dispozici jen omezené množství vědeckých důkazů podporujících jejich pravidelné užívání. Přitom pomoci si účinně můžete i doma.

Příležitostné očisty mohou být prospěšné při problémech, jako je zácpa, nebo před lékařskými zákroky, jako je kolonoskopie. Mnoho z nás by však před léky dalo jistě přednost přírodním metodám čištění tlustého střeva. Některé z nich jsou navíc i trvale udržitelné a mohou změnit náš životní styl.

Hydratace pro zdraví trávicího traktu

Pití dostatečného množství vody, zejména vlažné, napomáhá trávení. Ke zdraví tlustého střeva mohou přispět i potraviny s vysokým obsahem vody, jako jsou melouny a rajčata.

„Zůstat hydratovaný je klíčem k dobrému trávení. Snažte se vypít šest až osm sklenic vlažné vody denně,“ radí lékařka Jana Smutná.

Účinná je i šťáva z jablek, která podporuje pohyby střev, odbourává toxiny a zlepšuje zdraví jater. Nejlepší je dát si nalačno jednu sklenici nefiltrovaného jablečného džusu a zapít ji sklenicí vody. Stejný postup pak lze opakovat i po zbytek dne. Podobně funguje i šťáva ze švestek. V den, kdy se pro tuto očistu rozhodnete, zkuste nejíst pevnou stravu.

Výplach slanou vodou

Předpokládá se, že výplach slanou vodou, ačkoli nemá solidní vědecké podklady, pomáhá při zácpě. Smíchejte dvě čajové lžičky mořské soli s vlažnou vodou, vypijte na lačný žaludek a připravte se na četné návštěvy toalety. Slaná voda s mořskou solí může účinně stimulovat pohyb střev. Podobně poslouží i citronová šťáva, kterou také smícháte s medem a mořskou solí a vlažnou vodou a vypijete hned po probuzení.

Přijímejte stravu s vysokým obsahem vlákniny

Potraviny bohaté na vlákninu, které se nacházejí v ovoci, zelenině, obilovinách, ořeších a semenech, podporují zdraví tlustého střeva. Dodávají přebytečným látkám objem, regulují činnost střev a podporují prospěšné bakterie.

Šťávy a smoothies

Ačkoli jsou důkazy o prospěšnosti džusů pro zdraví tlustého střeva sporné, jejich mírná konzumace může poskytnout živiny prospěšné pro trávení. Smoothies, které si uchovávají více vlákniny než džusy, mohou být lepší alternativou, zejména zeleninová. Doporučujeme je však připravit doma z čerstvé zeleniny, jako je červená řepa, mrkev nebo dýně. „Zvažte zařazení denního džusu nebo smoothie. Hydratují, regulují a přispívají ke zdravějšímu střevnímu mikrobiomu,“ doporučuje doktorka Smutná.

Probiotika pro zdraví střev

Probiotika, dostupná v doplňcích stravy a potravinách, jako jsou kysané mléčné výrobky a kimči, vnášejí do střev dobré bakterie. To může omezit záněty a podpořit pravidelnost vyprazdňování, což podporuje celkové zdraví trávicího traktu. Probiotika jsou jako superhrdinové pro naše střeva. Zařaďte je do svého jídelníčku prostřednictvím doplňků stravy nebo fermentovaných potravin.

Nezapomeňte na rezistentní škroby

Rezistentní škroby, které se nacházejí v potravinách, jako jsou brambory a čočka, podporují zdravé tlusté střevo tím, že posilují střevní mikroflóru. I při nízkosacharidové dietě lze zvážit možnosti, jako je celozrnná pšenice nebo zelené banány. Jak však říká lékařka, „i při nízkosacharidové dietě vybírejte rezistentní škroby s rozvahou. Přispívají k čistšímu a zdravějšímu tlustému střevu.“

Bylinné čaje na podporu trávení

Některé byliny, jako je aloe vera a jilm vazký v bylinných čajích, mohou napomáhat trávení. Používejte je však opatrně, protože nadměrné spoléhání by mohlo být škodlivé. Klíčem k jejich užívání je umírněnost, protože některé byliny mohou ovlivňovat účinky léků. Proto se raději poraďte se svým lékařem.

Půst: Dejte svému tlustému střevu pauzu

Občasný půst umožňuje ledvinám a játrům vyloučit toxiny. I když se může zdát, že nejíst nic je extrémní, pomáhá udržovat zdravé tlusté střevo. Půst lze provádět s vodou nebo čerstvými šťávami – není totiž určen jen k hubnutí, ale dává našemu tlustému střevu pauzu a umožňuje tělu přirozenou detoxikaci.

Očista tlustého střeva vyžaduje individuální přístup

Občasná a šetrná domácí očista tlustého střeva může přispět k dobrému stavu trávicího traktu. Před provedením výrazných změn je důležité poradit se s odborníkem, zejména u osob s chronickým onemocněním. Pamatujte, že klíčem ke zdravému a spokojenému tlustému střevu je rovnováha a umírněnost.

