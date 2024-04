Nám ve městě se to asi nestane, ale pokud bychom žili někde blíže přírodě anebo v menších městech, o naše střechy nad hlavou bychom se mohli občas dělit i s kunou. A to opravdu nechceme. Kuna dokáže naše domovy zdevastovat, a nejen je. Oblíbí si i naše auto. Jak se potom kuny efektivně zbavit?

Vyhnání kuny z domova či zahrady, nebo dokonce auta, vyžaduje většinou kombinaci promyšlených strategií. Ač se to její jako možná snadná věc, tento nezvaný host se u nás většinou zabydlí a dostat ho pak pryč z místa, které považuje za svůj domov, opravdu může znamenat velké množství sil i investic.

Pokusíme se vám proto popsat metody, jak tento úkol efektivně zvládnout. Někdy ale bude potřeba vyzkoušet jich možná víc. Ona totiž kuna není hloupá.

Jak vyhnat kunu ven?

1. Mechanické pomůcky

Vyhnání kuny z domova může být náročný úkol. Ale přesto nezoufejte, existují metody, jak nezvanému hostu jeho pobyt u nás znepříjemnit natolik, aby se rozhodl sám pro odchod.

Klíčovým krokem je důkladně vystopovat, prozkoumat a uzavřít všechny možné vstupy (a pokud už ji máme doma, pak bohužel i výstupy), kterými by se kuna mohla dostat dovnitř, a to od střešních otvorů po ventilační mřížky.

V tom nám může pomoci třeba nízkoexpanzní pěna anebo kovové sítě k utěsnění otvorů. Pak by se k nám kuna dostat neměla. Použití pěny a sítí k utěsnění otvorů zabraňuje nejen vstupu kuny, ale i jiných drobných škůdců.

Další strategií je využití speciálních pastí pro odchyt kun. Ty jsou dostupné na trhu, ale vyžadují správné umístění a nastavení. Důležité je past umístit v blízkosti známých tras, kterými se kuna pohybuje, a použít vhodnou návnadu.

Pokud se pro tyto pasti rozhodnete a pomohou vám kunu chytit, v případě úspěšného chycení pak musíte kunu odvézt skutečně daleko „od vašeho i jejího“ domova, aby se nevrátila.

Navíc, kuny, podobně jako většina divokých zvířat, nesnášejí hlasité zvuky, takže hraní hudby nebo zapnuté rádio na půdě může být účinné řešení.

2. Odpuzovače a plašiče

A pak jsou tady odpuzovače. Tato zařízení vydávají vysokofrekvenční zvuky, které jsou nepříjemné pro kuny a další škůdce, ale neslyšitelné pro lidské ucho. Jenže ty ne vždy fungují, alespoň podle recenzí na internetu.

Ultrazvukové plašiče mohou mít omezenou účinnost, protože kuna si na zvuk může zvyknout, proto je důležité je pravidelně přemisťovat nebo alternovat s jinými formami odpuzování.

Existují i plašiče s pohybovým čidlem, které aktivují osvětlení. A ty mohou být efektivnější.

Kuna je noční tvor, a proto může být osvětlení aktivované pohybem efektivním řešením. Když se kuna přiblíží a aktivuje světlo, může se vyděsit a utéct. Toto řešení může být zvláště účinné na místech, kde se kuny často objevují v noci.

3. Chemické „zbraně“

Chemické prostředky jako naftalinové a chlorové tablety mohou být také užitečné. Jejich rozvěšení na půdě může pomoci odpudit kunu díky nepříjemnému zápachu. Je důležité tyto látky používat opatrně, aby nedošlo k ohrožení zdraví domácích mazlíčků nebo malých dětí.

4. Chlorové vápno

Další možností je i použití chlorového vápna, které, rozsypané na podlahu, může být pro kuny nevábné, protože si ho následně roznášejí na tlapkách. Navíc vápno na sebe váže vlhkost a může působit jako dezinfekční prostředek.

Kuny, které přijdou do kontaktu s chlorovým vápnem, si jej roznášejí na tlapkách a po několika nepříjemných zkušenostech mohou zvolit ústup.

5. Přírodní pomůcky / odpuzovače

Poslední možností jsou pak přírodní odpuzovače, jako jsou chlupy z domácích zvířat nebo velkých šelem. A jak ty mohou kunu zahnat?

Kuny mají ostrý čich. Pokud tedy rozmístíte chlupy na strategických místech, mohou pro kunu představovat hrozbu v podobě přítomnosti predátora. A to kuny samozřejmě odradí. Navíc je to metoda ekologická a neškodná, ale vyžaduje pravidelné obnovování chlupů, aby byl efekt udržen. Kromě psích chlupů by stejně měly fungovat i nejrůznější silné vůně a parfémy. Mějte ale na paměti, že je většinou v této koncentraci ucítíte i vy. Místo by se tak mohlo stát nepříjemným nejen pro kunu.

V neposlední řadě je pro kunu velmi nepříjemná i přítomnost nás, lidí. Přestože se nám kuna „vloupala“ do domu, naše přítomnost jí vadí. Pravidelné návštěvy na půdě, hluk nebo přerovnávání předmětů mohou vytvořit prostředí, které je pro kuny nebezpečné.

Podívejte se na toto skryté video, které ukazuje kunu „ve svém živlu“:

Zdroj: Youtube

Kuny, známé svým destruktivním chováním, mohou způsobit značné škody na izolaci podkroví, narušit klid na zahradě nebo způsobit spoušť v motoru automobilu. Se správnými strategiemi a produkty se však odpuzování těchto nepříjemných zvířat stává zvládnutelným úkolem.

Zejména kombinováním těchto metod můžete vytvořit pro kuny nepříjemné prostředí, které je po čase přiměje k odchodu.

Ale nemyslete si, nebude to snadné. Nejlepší je si svůj domov před nezvaným hostem zabezpečit.

Zdroje: www.marderabwehr.de, irepell.com, www.moje-auto.pl