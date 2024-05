Zdeněk Svěrák (88) je nejen známým českým hercem, ale také významným dramatikem a scénáristou. Se svou manželkou Boženou Svěrákovou (86) tvoří nerozlučný pár už od dob studií. Byla jeho spolužačkou a školní láskou. Jejich manželství trvá přes 60 let.

Zakladatel cimrmanovského fenoménu a životní vtipálek se narodil 28. března 1936 v Praze. Umělec je známý svou výjimečnou inteligencí a humorem.

Stejně jako dokáže z úst vypouštět moudré myšlenky, umí pobavit svými vtípky. Jako mladý se rozhodl studovat český jazyk a literaturu, protože vždy miloval svou rodnou češtinu.

Pan učitel nebo umělec?

S pohlednou Boženkou se mladý Zdeněk seznámil, když studoval Vysokou pedagogickou školu. Bylo mu tehdy osmnáct let. Drobná dívka ho okouzlila na první pohled, a on se do ní bláznivě zamiloval.

Oba úspěšně vystudovali pedagogickou fakultu a stali se z nich učitelé. Krátce se sice věnoval pedagogické kariéře, ale stále ho to táhlo k umění. Touha tvořit stále sílila, a tak opustil dráhu učitele.

V šedesátých letech dostal nabídku pracovat v Českém rozhlasu. Svěrák se tehdy začal naplno věnovat rozhlasu, psaní textů, scenáristice, divadlu a filmu.

Jednoho dne stvořil legendární postavu fiktivního génia, a v roce 1967 založil na jeho počest Divadlo Járy Cimrmana v Praze.

Za vším hledej ženu

Umělcova láska zůstala v oboru, který vystudovala, a věnovala se učení českého jazyka a dějepisu. Vždy byla prvním čtenářem a korektorem, který procházel jeho texty a scénáře. Nešetřila kritikou, a často vznikla i hádka.

Měla vždy manželovu absolutní důvěru. Procházela mu texty, opravovala mu chyby, a dávala zpětnou vazbu, kterou při tvorbě potřeboval. Celý život se skvěle doplňovali, a stále doplňují.

Za každým úspěšným mužem stojí jedna milující, oddaná a podporující žena, bez které by nikdy svého úspěchu nedosáhl. Stejně tak tomu bylo i u manželů Svěrákových.

S Boženou se mezitím v roce 1959 vzali. Narodila se jim dcera Hanka Jelínková a syn Jan svěrák. Hanka je spisovatelka, překladatelka a pedagožka jako rodiče, a syn Jan je talentovaný a úspěšný režisér.

Krize středního věku

Mnoho mužů, zvlášť v umělecké branži, podlehne kouzlu nějaké půvabné kolegyně. V šoubyznysu se pohybuje spousta krásných hereček, tanečnic, modelek, zpěvaček a jiných talentovaných žen.

Pánové si musí často připadat jako malé dítě v cukrárně. Je těžké odolat svodům opačného pohlaví. Svěrák byl vždy morálně založený a statečně odolával, až jednou sešel z cesty.

Právě oslavil padesáté narozeniny, a přepadla ho, jak se říká druhá míza. Krize středního věku se objevila z čista jasna, když natáčeli s Vítem Olmerem film „Jako jed“.

Tehdy se šíleně zamiloval do herečky Ivony Krajčovičové, která byla v té době o čtyřiadvacet let mladší. Vznikl tam ale tehdy milostný trojúhelník, protože si na ni myslel i pan režisér.

Krásná herečka si vybrala Víta Olmera, což Zdeněk Svěrák nesl špatně. „Ivona mi dokonce říkala, že jí nabízel, že se rozvede. Byla to obrovská láska,“ sdělil režisér týdeníku Sedmička.

Nakonec se rozervaný umělec uklidnil, a krize ho přešla. Vrátil se zpátky ke své milované manželce, která mu odpustila. Od té doby si ji velmi hýčká a chová se k ní vždy galantně.

