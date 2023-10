close info Profimedia

Natálie Borůvková 18. 10. 2023 7:52 clock 3 minuty video

Kdybyste před deseti lety požádali muže, aby popsali dokonalou ženu, pravděpodobně by řekli: "Jsem zaměřený na nohy." nebo "Mám raději brunetky". Barva vlasů a specifické tělesné rysy bývaly dominantou minulých let. Přenesme se však do roku 2023 a podívejme se, jak dramaticky se situace změnila.

Dokonalá žena "První věc, která mě na ženě přitahuje, jsou oči," napsal jeden muž na Twitteru a zdůraznil, že osobnost má nyní přednost před fyzickými atributy. Další se přidal s prohlášením: "Přitažlivé mi připadají sebevědomé, inteligentní a zábavné ženy všech tvarů i velikostí." close info Thinkstock zoom_in Jak vypadá ideální žena? Zdá se, že éra idealizování ženské krásy po vzoru Kim Kardashian nebo modelek Victoria's Secret ustoupila inkluzivnějšímu pohledu na krásu. Tento posun ze strany mužů je vítaný a signalizuje odklon od nerealistických tělesných ideálů. Lidskou přirozenost však stále ovlivňuje přitažlivost. Přetrvávají evoluční preference, jako je mládí, široké boky, lesklé vlasy a čistá, zářivá pleť. To vše signalizuje plodnost a vitalitu. Vědecké výzkumy podporují myšlenku, že ideální ženské tělo má rozměry 90-60-90 cm (prsa-pas-boky) a výšku přibližně 180 cm. Podstatou tohoto "dokonalého" těla však je, že by mělo být zcela přirozené, bez jakýchkoli operací a úprav. Postavy jako Kelly Brooková, přestože jsou označované za "boubelky", i nadále sklízejí uznání ze strany mužů. Je však Kelly Brook i dnes ztělesněním dokonalých ženských tvarů? Odpověď na tuto otázku není jednoznačná. Dnešní ideál krásy V roce 2023 se dokonalost neomezuje na jeden typ těla. Jde o rozmanité spektrum, které ztělesňuje velké množství tvarů a velikostí. V podstatě lze říci, že neexistuje jediný kulturní "typ". Krása se stala méně závislou na fyzickém vzhledu a více na povaze člověka a jeho osobnosti. Pro více informací se podívejte na toto video: Zdroj: Youtube Nejvíce povzbudivé je, že současné vnímání atraktivity skutečně přesahuje rámec vzhledu. Nový ideál zahrnuje prvky jako sebevědomí, emoční inteligence, laskavost a vášnivost. Žena, jejíž mysl je otevřená, je schopná se učit a mentálně růst je považovaná za soudobý ideál krásy. Už nejde pouze o počáteční přitažlivost. Do popředí se dostávají osobnost, charakter a smyslnost. close Magazín Ideál mužské krásy v historii: Nejšílenější "krasavce" s vycpávkami byste potkali ve středověku Muži si uvědomili, že krásná osobnost může ženu učinit mnohem přitažlivější než jakýkoli "dokonalý" fyzický rys. Vzhled je samozřejmě může přitahovat, ale vlastnosti, jako je myšlení, sebevědomí a humor je jednoznačně udržují v pozoru. close Magazín Vědci zrekonstruovali obličej nejkrásnější ženy starého Řecka. Podívejte, jak se krása změnila od antiky Představa o dokonalé partnerce se může měnit s věkem a nabytými zkušenostmi a záleží na tom, co člověk hledá. Pokud jde o jednorázové setkání, může hrát fyzická přitažlivost významnější roli, nežli v případě, že hledáte životní partnerku. Zdroje: nypost.com, www.national-geographic.cz, www.dailytarheel.com

