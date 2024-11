Externí autor 28. 11. 2024 clock 3 minuty gallery

Zatímco jedna z dcer herce Jiřího Schmitzera pravidelně doprovázela do společnosti, dlouho nikdo netušil, jak vypadá jeho syn, který se chystal na dráhu kněze. Je svému otci podobný?

Herec a dnes i písničkář Jiří Schmitzer si v životě prošel ledasčím. Vzhledem ke své introvertní povaze si ale své soukromí střeží, byť sem tam vyjdou najevo zajímavé střípky z jeho rodiny.

Jedináček se třemi dětmi

Že to herec Jiří Schmitzer starší, syn dalšího neméně významného herce Jiřího Sováka, neměl v dětství snadné, je jasné už z toho, že se rodiče rozvedli a matka, která odchod manžela neustála, štvala malého Jirku proti otci. Věc došla tak daleko, že měl otec soudní zákaz se se synem stýkat.

Nejspíš i proto je pro Jiřího Schmitzera rodina vším, byť mu první manželství, ze kterého má dceru a je díky ní už dokonce i dědečkem, nevyšlo. Vše si vynahradil ve druhém manželství, v němž se mu narodila dcera Kristýna a syn Jiří. Kristýna vystudovala psychosociální studia na Husitské teologické fakultě a ještě během studií začala pracovat v televizi, kde se soustředila na ekonomickou stránku projektů. Posléze získala praxi v účetnictví a daňové problematice uměleckých oborů a organizací. Časem se začala věnovat zastoupení umělců a starala se i o svého otce. Proto se s ním často objevovala na různých akcích jako jeho manažerka.

Nenápadný syn

Dlouho nikdo netušil, jak Jiří Schmitzer mladší vypadá. Před lety ale došlo k situaci, kdy ho poznali všichni, kdo sledovali předávání Českého lva. Na pódiu v Rudolfinu se objevil dvoumetrový štíhlý mladík se zrzavými vousy i vlasy. Jiří zkrátka svého otce nezapře. Tenkrát přebíral za svého otce sošku Českého lva za nejlepší mužský herecký výkon ve filmu Jako nikdy. Jak prozradil pro Blesk.cz, Jiří Schmitzer starší měl pracovní povinnosti, které nechtěl rušit, protože by zklamal diváky.

Pokud jde o profesi, syn Jiří po svém otci štafetu nepřevezme. Vystudoval totiž zcela jiný obor než je herectví. „Mám bakalářský titul z teologie na Husitské teologické fakultě, jako druhý obor mám filozofii,“ řekl pro magazín Super.cz. „Ale kněz nejsem,“ dodal. „Na to, aby se člověk mohl stát kazatelem, musel by mít magisterský titul,“ vysvětlil. Nicméně si cestu k pomáhání lidem našel v nízkoprahovém centru pro děti a mládež jako sociální pracovník, což je nepochybně velmi chvályhodné.

Dědeček neznámý

V jednom rozhovoru pro Revue Jiří Schmitzer mladší poznamenal, že dospívání s takovou silnou hereckou i lidskou osobností, jakou je jeho otec, se neobešlo bez problémů. „Někdy je těžké s ním vyjít,“ poznamenal.

Bohužel Jiří mladší nikdy nepoznal svého dědečka Jiřího Sováka. I když jeho první manželka udělala všechno proto, aby pouto otce se synem zpřetrhala, časem si ti dva k sobě našli hodně opatrný vztah. Jenže pak se stalo neštěstí. Jiří Schmitzer jel opilý autem a způsobil smrt nevinnému člověku. Jiří Sovák tenkrát prohlásil: „Že jsi porazil člověka, to se bohužel může stát, ale žes byl ožralej jako dobytek, to se nepromíjí." Svého syna vydědil a zřekl se ho. Jiří Schmitzer to akceptoval a dokonce nešel svému otci ani na pohřeb. Jeho děti tak znají svého dědečka jenom z televize.

Zdroje: www.extra.cz, www.blesk.cz, zeny.iprima.cz, asociacehereckychagentu.cz