To, že je někdo dokonalý v tom, co dělá, ještě neznamená, že je dokonalý ve všem. Vědci zrekonstruovali tvář skladatele Beethovena. Začalo jím být jasné, proč odpuzoval ženy.

A tak se ukázalo, že i slavný Beethoven měl něco, v čem rozhodně tak skvělý nebyl.

Vědci zrekonstruovali tvář skladatele Beethovena

Ludwig van Beethoven je bezesporu jedním z nejvýznamnějších hudebních skladatelů vůbec. Říkalo se o něm, že ačkoliv měl absolutní hudební sluch, ve skutečnosti neslyšel dobře. Přesto vytvořil díla, která jsou jedinečná a budou se ještě dlouho předávat z generace na generaci.

Beethoven byl muž, který byl pesimistický. Často a rád se zavíral do své pracovny a tam hodiny a hodiny v tichosti tvořil. Možná i to byl důvod, proč po něm nakonec zůstala díla obřích rozměrů.

Jak ale ve skutečnosti vypadal člověk, který stvořil nejvýznamnější díla hudební historie? Pro Beethovena, jako i pro spoustu dalších hudebních skladatelů, bylo typické, že jeho hlavu zdobily rozpustilé kadeře vlasů. Díky nim působil trochu jako smyslů zbavený. A možná, že i byl. Ne nadarmo se říká, že genialita rovná se šílenství.

Aby se však lépe proniklo do tajů jeho nevšední osobnosti, vědci zrekonstruovali jeho tvář. Jen tak je totiž možné vidět, s kým skutečně máme tu čest.

Začalo jim být jasné, proč odpuzoval ženy

Beethoven vypadal neupraveně, jako by byl stále v poklusu. Možná, že pouze až příliš často házel hlavou, anebo až moc o svých dílech přemýšlel.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

O Beethovenovi je známo, že to nebyl jednoduchý člověk. Měl výraznou a složitou osobnost. Byl zarputilý a rád si dělal věci po svém. Možná i proto nakonec vytvořil díla, která pro další a další generace tak moc znamenají.

Beethovenova díla se snadno každému vryjí do paměti. Mají svou hloubku a v každém, kdo si je poslechne, nechají hlubokou stopu. Pocity a emoce.

Mnoho jeho skladeb je inspirováno lidmi, kteří se nacházeli v jeho bezprostřední blízkosti. Beethoven se rád vysmíval hloupým nebo tlustým a jakmile měl někdo nějakou slabinu, zcela jistě ji sám zaznamenal. A to i přesto, že on sám dokonalý rozhodně nebyl.

Díky rekonstrukci jeho tváře se ukázalo, jakou zbraní odpuzoval přítomné ženy. Ludwig van Beethoven měl kromě malé výšky, poměrně velkou vadu na kráse. Jeho obličej byl doslova posetý desítkami nevzhledných vředů. Právě ty pak z jeho tváře dělaly jedno velké zarudlé "rajče".

Tedy nic, po čem by ženy prahly a čím by je snad tento slavný a geniální skladatel mohl ohromit. I to byl možná důvod, proč se rozhodl ohromit celý svět svou tvorbou.

Zdroje:

www.wrti.org

www.discoverwalks.com

www.standard.co.uk