Jak vypadal Jiří z Poděbrad: Nešťastný, směšně tlustý král nemohl vstát z trůnu

Moderní litinová socha Jiřího z Poděbrad v Toužimi

Vzhledově to nebyl žádný lamač srdcí ani urostlý rytíř. Přesto Jiří z Poděbrad patřil k nejpozoruhodnějším osobnostem českých dějin. Do role správce státu se vyšvihl v době, kdy tato funkce byla spíš za trest. Ke královskému titulu nepotřeboval královský původ. Osvědčil se jako schopný vladař i diplomat a na trůně se udržel až do své smrti. Doslova.