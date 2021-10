Nejpodivnější král na českém trůně: Jiřík z Poděbrad byl tak tlustý, že nechodil

Jiří z Poděbrad byl neskutečný tlouštík

Foto: Jan Vilímek / Creative Commons, volné dílo, https://creativecommons.org/publicdomain/

Jiří z Poděbrad se vlastním jménem jmenoval Jiřík z Kunštátu a Poděbrad, z čehož plyne, že do funkce českého krále byl v roce 1458 zvolen! A to bylo na svou dobu skutečně něco! Znamená to tedy, že korunu nezdědil, čeští pánové jej jednomyslně vybrali za českého krále. A jeho panovnické období bylo velmi těžké: V zemi se přeli kališníci s katolíky, z Říma hrozil papež a z východu Turci. Jiří navíc válčení jako takové nemiloval.