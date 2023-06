Kdyby dnes žil John Lennon, svět hudby i svět mimo něj by byl nepochybně jiný. A jiný by byl samozřejmě i on. Díky počítačové simulaci můžeme pohlédnout do jeho několika možných tváří. Kterou byste tipli vy jako tu nejvíce pravděpodobnou?

Kromě tváře Johna Lennona by se nepochybně změnil i okolní svět. Jak by se život s Lennonovou přítomností změnil? Podívejme se na některé možné scénáře i na počítačovou animaci.

Která tvář?

Počítačová animace nám ukazuje možné tváře „starého“ Johna Lennona, a to i v nejrůznějších účesech. Všude se však jedná o jeho charakteristickou tvář, mnohdy s pověstnými, po něm pojmenovanými brýlemi, lenonkami. Zatímco na jedné z verzí má John dokonce velkou patku a vypadá trochu jako herec Michal Dočolomanský, jinde je zase podobný zpěváku Mekymu Žbirkovi…

Nemyslíte?

Vybírat si můžeme z jeho starších i mladších podob, a dokonce z podob více „oplácaných“ anebo vysloveně hubených. Video nám ukazuje Johna Lennona v nejrůznějších podobách, které vycházejí z jednotlivých období, jimiž tato tvář nesmrtelných Beatles procházela. Která podoba vám přijde nejreálnější? Sledujte zde:

Zdroj: Youtube

Jaké by bylo pokračování hudební kariéry

John Lennon měl před smrtí plány na další alba a toužil pokračovat v hudební tvorbě. Zmínil se o tom, že po albu "Double Fantasy" má připravený materiál na další album, a vyjádřil zájem o spolupráci s dalšími hudebníky. Jeho kreativita a vášeň pro hudbu by pravděpodobně vedly k vydání dalších alb a zkoumání nových hudebních směrů.

Lennon by pravděpodobně také spolupracoval s různými umělci, a to jak zavedenými, tak začínajícími. Vyjádřil zájem o spolupráci se svým bývalým spoluhráčem Paulem McCartneym a také s umělci jako Elton John a David Bowie. Jeho vliv na hudební průmysl by pokračoval a možná by inspiroval a vedl novou generaci hudebníků.

Svět by mu byl dokořán

Lennon se zmínil o své touze znovu vyrazit na turné a zdálo se, že je nadšený z živého vystupování. Kdyby se vydal na světová turné, přiblížil by svou hudbu fanouškům po celém světě a podělil by se o své umění na pódiu. Jeho vystoupení by mohla zahrnovat obnovené verze hitů Beatles a přepracované aranže jeho sólové tvorby.

A pak tu byla i spekulace o možném reunionu Beatles. Ta by byla zřejmě i nadále předmětem diskusí, anebo by k ní došlo? Lennon se sice k takovému reunionu vyjadřoval nejednoznačně, ale nikdy ho definitivně nevyloučil. Jeho rozhodnutí mohly ovlivnit různé faktory, včetně osobních vztahů a potenciálních projektů. Ke sjednocení mohlo dojít formou koncertu, dokumentárního filmu nebo dokonce společné nahrávky.

Sociální a politický aktivista?

Lennon byl známý svým aktivismem a pravděpodobně by i nadále využíval svou platformu k prosazování věcí, kterým věřil. Byl zapálený pro občanská práva, práva žen, práva homosexuálů a otázky životního prostředí. Rozvoj internetu by mu poskytl nové možnosti, jak se zapojit do komunikace s fanoušky, sdílet své myšlenky a získávat podporu pro různé kauzy.

Navíc Lennon projevil zájem o další tvůrčí aktivity mimo hudbu. Zmínil se o nápadech na muzikál založený na jeho životě, psaní knih, pořádání výstav svých uměleckých děl a využití digitální fotografie. Jeho umělecká činnost by se pravděpodobně rozšířila a on by se mohl pustit do nových médií a forem vyjádření.

A v neposlední řadě Lennon vyjádřil i přání dále rozvíjet svůj vztah s nejstarším synem Julianem, a když jeho mladší syn Sean vyrostl a projevil zájem o hudbu, mohly rodinné jam sessions vést k další spolupráci. Lennonův osobní růst a rodinné vazby by pravděpodobně ovlivnily jeho hudební a umělecké snahy.

Celkově by Lennonova další přítomnost měla hluboký dopad na hudební průmysl, sociální aktivismus a tvůrčí projev. Jeho odkaz jako hudebníka, umělce a obhájce by se nadále rozvíjel, inspiroval a ovlivňoval další generace. A v jaké podobě ho vidíte vy?

