V malebném italském městečku Bari došlo v roce 1953 k významné historické události, kdy byl církevními pracovníky otevřen hrob svatého Mikuláše. Vědec pak sestavil jeho podobu podle zachovalé lebky.

Převratný objev

Původním cílem těchto pracovníků však bylo zmírnění škod způsobených vodou, které se nahromadily za stovky let. Netušili, že tento krok povede k převratnému objevu, který změní naše vnímání legendární postavy, kterou známe pod jménem svatý Mikuláš.

Italský profesor anatomie Luigi Martino se v roce 1957 stal prvním moderním badatelem, který po restaurování provedl kompletní osteologickou analýzu Mikulášových kostí. Následovalo něco převratného. Navzdory působení nejrůznějších vlivů, včetně slané vody při převážení ostatků světce, vědec zjistil, že lebka svatého Mikuláše je velmi dobře zachovaná. Právě to mu umožnilo pustit se do další práce. „Bylo to fascinující. Najednou se přede mnou objevil úplně jiný obraz svatého Mikuláše, než jakého známe z populární kultury. Prozkoumání jeho ostatků nám navíc vypovědělo dechberoucí příběh o jeho životě.“

Kosti představovaly jedince mužského pohlaví, kterému bylo v době smrti více než 70 let, měl průměrnou výšku 180 cm a štíhlou postavu. Mikulášův krátký, široký obličej měl výrazné rysy, včetně širokých lícních kostí, širokého čela a mírně vystouplé brady. Jeho středně široký nos nesl stopy po zhojené zlomenině a ostatky vykazovaly známky stárnutí, jako byly zkažené zuby a chronická artritida páteře a pánve.

Skutečná podoba svatého Mikuláše

Skutečný historický svatý Mikuláš, který se narodil v roce 270 n. l. v turecké Pataře a později se stal biskupem v Myře, byl známý svou štědrostí a rozdáváním dárků, což jsou vlastnosti, které připravily půdu pro moderního Santa Clause. Jeho život zahrnoval bouřlivé období věznění za římského císaře Diokleciána, pěstní souboj během prvního nicejského koncilu a nakonec útěk z vězení po jediné noci.

Návrat domů

Mikulášovy kosti se v roce 1087 dostaly do Bari, kam je vezli křesťanští námořníci, kteří se obávali o svou bezpečnost uprostřed politických nepokojů. Přestože se kosti po staletí rozkládaly, nedávný požadavek Turecka na jejich navrácení upozornil na jejich stále dobrý stav. Kosti, které prošly náročnou cestou z Turecka do Itálie, několik staletí byly vystavené působení vody a prošly různými rekonstrukcemi, nyní čelí potenciální repatriaci.

Rekonstrukce tváře svatého Mikuláše:

Nároky Turecka, které se opírají o zákony týkající se nelegálního převozu historických artefaktů, vyvolávají otázky ohledně budoucnosti Mikulášových ostatků. Vzhledem k tomu, že turecká vláda podala žádost italské vládě a Vatikánu, zůstává osud těchto kostí nejistý. Najdou si cestu zpět do turecké Myry nebo budou nadále uchovávány v Bari?

V době, kdy napjatě očekáváme příchod vánočních svátků, svět se zatajeným dechem sleduje, zda se kosti Santa Clause vrátí do místa svého původu. Prozatím zůstávají kosti svatého Mikuláše svědectvím o bohaté historii, v níž se prolíná mýtus se skutečností a která utváří oblíbenou postavu, jež přináší radost milionům dětí každé sváteční období.

Zdroje: www.stnicholascenter.org, aleteia.org, asia.nikkei.com