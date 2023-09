Ve svých sotva 20 letech přinesla princezna Diana do královské rodiny svěží neformálnost. Díky své otevřenosti vůči veřejnosti a charitativní činnosti si vysloužila přezdívku „královna lidských srdcí”. Jak by asi žila a vypadala dnes jako čerstvá dvaašedesátnice?

Zná ji téměř celý svět. Proslavila se nejen jako manželka následníka britského trůnu, byla módní ikonou, známá svým elegantním a zároveň moderním stylem. Zároveň se odmítala schovávat za zdi paláce a vřele komunikovala s „obyčejnými lidmi”.

Zatímco předchozí členové královské rodiny mávali svým obdivovatelům z několikametrové dálky, Diana se nebojácně brodila davy, potřásala si rukama a klekala si k malým dětem. „Neřídím se pravidly, řídím se svým srdcem,” řekla v rozhovoru pro BBC Panorama v roce 1995. Smysl svého života totiž viděla v charitativní činnosti. Navštěvovala pacienty v nemocnicích a převzala ochranu nad několika organizacemi.

Princezna Diana

I díky své otevřenosti byla miláčkem médií. Jako jedna z mála celebrit s novináři mluvila upřímně. Byla si vědoma, že je potřebuje, aby přitáhla pozornost ke svým projektům. Neustálé pronásledování paparazzi proto akceptovala. Nikdo netuší, zda tu osudnou noc 31. srpna 1997 změnila názor. Je však jasné, že únik před devíti motorkáři, již se snažili získat další snímky princezny a jejího nového přítele, nevyšel.

close info Profiemdia.cz zoom_in Lady Diana se syny

Diana zemřela v pouhých 36 letech, v době, kdy usilovala o vytvoření svého nového veřejného postavení. Právě proto se spekuluje, jakým směrem by se její práce ubírala, jak by reagovala na události v královské rodině a jak by vlastně vypadala.

„Věřím, že její úspěchy by zastínily vše, co dokázala předtím,” říká její komorník Paul Burrell. „Měla toho tolik v plánu!” Podle něj by Diana dál bojovala proti nášlapným minám i AIDS. Během pandemie by stála v prvních řadách, společně s lékaři a sestrami. „Jen si nejsem jistý, zda by se někdy opět vdala. Určitě by se ale užívala být babičkou.”

Jak by Diana vypadala?

Princezna z Walesu byla na veřejné scéně šestnáct let. Zdálo se však, že nestárne. „Měla tu nejneuvěřitelnější pleť,” řekla její vizážistka Mary Greenwell. „Právě proto si myslím, že i v jejich 62 letech by byla její pokožka pružná,” vysvětluje.

I na její tváři by se však ukázal tzv. zub času. Hluboké vrásky kolem úst a očí, poklesávání čelisti, očních víček a nosu na základě přirozeného úbytku kolagenu a elastinu či stařecké skvrny. Ty jsou vidět i na obrázcích fotografa Alpera Yesiltasa, jenž je vytvořil pomocí umělé inteligence.

