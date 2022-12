Byla kráskou i prokletím své doby. Tušíte ale, jak by Marie Antoinetta vypadala jako moderní žena dnešní doby? Podívejte se na zajímavé video a možná budete překvapeni.

Byla to právě její krása, která ji před několika sty lety připravila o život.

Jak by vypadala Marie Antoinetta jako moderní žena dnešní doby?

Marie Antoinetta měla pověst ženy, která nešetřila přepychem. Ráda se oblékala podle poslední módy a jako žena na francouzském dvoře chtěla vypadat co možná nejlépe. Podle dochovaných záznamů nevynechala jedinou příležitost, aby ukázala, jak krásná je a jak krásná se také cítí. Už tehdy ji zajímala estetika těla a tváře.

Byla dcerou Marie Terezie, které se narodila roku 1755. V pouhých 15 letech byla provdána za budoucího francouzského krále, Ludvíka. Tomu tehdy bylo jen o rok více. Marie Antoinetta byla krásná a okouzlující, ale příjezd na francouzský dvůr její půvab ještě tisíckrát pozvedl.

Jako budoucí královna měla veškerou potřebnou péči. Svou krásu jako rozená extrovetrka pak ráda a často dávala na odiv. Možná tím Marie Antoinetta kompenzovala ne příliš fungující vztah s Ludvíkem. Ten víceméně zkomíral. Šuškalo se, že zejména intimní život mezi manžely byl tím, co nefungovalo, ani když se oba jakkoliv snažili.

Ačkoliv měla na francouzském dvoře veškerý servis, byla také jeho zajatkyní. Žádný její krok nezůstal bez povšimnutí, a tak byla Marie Antoinetta od prvního ranního zívnutí až po ulehnutí ke spánku důmyslně střežena.

Svou nespokojenost pak královna kompenzovala tím, že si každý den objednávala u garderobiérek nové šaty, které by ještě více podtrhly její krásu. Její oblíbenou činností pak bylo pojídání hořké čokolády. V posteli a taftovém županu.

Marie Antoinetta byla proslulá svou posedlostí vzhledem a jakousi honbou za dokonalostí, dokonalá manželka ale rozhodně nebyla. Ráda si lebedila v ne zcela uklizeném prostředí. Milovala své dva psi, které brávala všude, kam šla.

Jak by Marie Antoinetta vypadala dnes? Jako moderní žena dnešní doby? Pokud je pravda vše, co se o ní napsalo, jednožnačně by byla krásná, upravená a oblečená do výstřelků světových designérů.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Jistě by změnila účes tehdejší Francie za moderní variantu dnešní doby, jako je mikádo či plážové vlny. Nezapomněla by ani na šperky, které by zdobily nejen její krk, ale také zápěstí či prsty. Ba co víc, pokud by Marie Antoinetta dnes žila, byla by jistě opěvována pro svůj krásný vzhled.

Zdroje:

artsandculture.google.com

www.britannica.com

cs.wikipedia.org