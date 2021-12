Jak vypadala Nefertity, nádherná královna Egypta. Vědci zrekonstruovali mumii

Busta královny Nefertiti

Díky moderním technologiím se podařilo zrekonstruovat velmi věrohodně spoustu tváří nejvýznamnějších historických postav světa. Mezi nimi samozřejmě nemůže chybět pověstná Nefertiti, jejíž 3400 let stará mumie ožila díky 3D skenování. Zajímavostí bylo, že při rekonstrukci se ukázalo, že měla tato kráska světlou pleť.

Silně poškozená mumie Mladší dámy byla objevena v hrobce v egyptském Údolí králů v roce 1898 a v roce 2010 se na základě důkazů DNA ukázalo, že jde o biologickou matku krále Tutanchamona.

Na rekonstrukci podoby této krásné královny se podívejte zde:

Pověstná svou krásou

Královna Nefertiti byla proslulá svou krásou a byla rovněž jednou z nejvlivnějších královen starověkého Egypta, která vládla během prosperující 18. dynastie. Její celé jméno – Neferneferuaten Nefertiti – znamená "Krásné jsou krásy Atenovy, Krásná přišla". Přezdívek však měla tato královna mnohem více a dodnes je hojně ztvárňována na mnoha obrazech a dílech. Její život je zasazen do nejbohatšího období dějin starověkého Egypta – přibližně od roku 1370 př. n. l. do roku 1330 př. n. l. a kromě toho, že se provdala za krále – faraona Achnatona - se pravděpodobně narodila jako dcera jiného faraona a možná vládla po boku Tutanchamona. Dokonce se objevují i domněnky, že po smrti svého manžela vládla Egyptu sama. S Achnatonem měli šest dcer, a předpokládá se, že Tutanchamon nebyl jejím vlastním synem. Nefertiti bývá zobrazována na obrazech, jak kráčí za svým manželem, ale často také samostatně, na pozicích s mocí podobnou faraonům. I její vlastní smrt je zahalena tajemstvím a předpokládá se, že zemřela asi šest let po svém manželovi, pravděpodobně na mor, který v té době postihl Egypt.

Až příliš světlá pleť

Královna Nefertiti byla pravděpodobnou matkou krále Tutanchamona, jehož podobu rovněž díky vědě známe. Překvapením je, že pleť královny je velmi světlá, což vyvolává ve vědeckém světě mnohé spory, protože většina lidí nesouhlasí s její vědci „prezentovanou“ barvou kůže. Její moc a půvab byly v Egyptě 14. století př. n. l. tak známé a opěvované, že nasbírala i mnoho přezdívek – od Paní všech žen, přes Velkou chvály až po Sladkou lásky.

Analýza DNA ukázala, že Achnaton zplodil Tutanchamona s jednou ze svých vlastních sester, a tak se Nefertiti stala jeho nevlastní matkou. Takové byly domněnky, které se ale nyní nejeví tak přesné. Spíše se zdá, že Nefertiti nakonec Tutanchamonovou matkou byla…

Matka nebo sestra?

Ztvárnění busty Nefertiti, jehož se ujali vědci z bristolské univerzity, trvalo dlouhých 500 hodin a na jejím dozdobení šperky se dokonce podíleli návrháři od Diora. Jejich cílem bylo dosáhnout co nejpřesnější podoby, což se zdařilo. Neobyčejná socha dnes poskytuje přesné vyobrazení jejího vzhledu za života a podporuje teorii, že mumie matky krále Tutanchamona, přezdívané "Mladší dáma", je právě královna Nefertiti. Tato vládkyně stála v čele Egypta před 3 300 lety v letech 1353 až 1336 př. n. l., a teorie nehovořily jasně – jedni se domnívali, že byla Tutanchamonovou nevlastní matkou, jiní nevlastní sestrou.

Rekonstrukce tváře

Na rekonstrukci krásné královniny tváře pracoval egyptolog Dr. Aidan Dodson z Bristolské univerzity, který získal od egyptského ministerstva pro památky a Egyptského muzea povolení odstranit ochrannou skleněnou schránku, která mumii zakrývala, aby ji mohl prozkoumat. Pomocí nejnovější 3D technologie zobrazování pak byla digitálně zmapována tvář mumie a vytvořena replika její hlavy. S podobou, která pak spatřila světlo světa, mnozí nesouhlasili, což ukázali i na sociálních médiích. Skutečnost ale hovoří i o tom, že starověcí Egypťané byli blízce příbuzní evropské populaci, což znamená, že by měli právě bledší pleť.

Barva pleti Egypťanů?

Skutečnost je taková, že opravdu ne všichni Egypťané mají tmavou pleť. Je zde naopak zastoupena celá škála barev, od světle hnědé přes červenou až po žlutou a černou, přičemž muži byli často tmavší než ženy, což možná svědčí o tom, že více manuálně pracovali venku.

"Na Nefertiti se vzpomíná jako na jednu z nejkrásnějších žen v dějinách, ale její důležitost byla daleko větší," řekl pan doktor Gates, který se královninou podobou zabýval, a dodal: "Byla mocnou faraonkou a vládla v jednom z nejúspěšnějších období starověkého světa. Její odkaz je však podobně jako u mnoha dalších významných ženských osobností historie zastřen."

Doufejme, že díky vědě odhalíme postupně více tváří, které si dodnes jen představujeme.

