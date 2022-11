Jak ve skutečnosti vypadala panna Marie. Byla to nádherná žena, tvrdí vědci

Natálie Borůvková

Jaká byla skutečná podoba panny Marie?

Foto: Shutterstock.com

Marie Nazaretská se narodila kolem roku 14 př. n. l. v dnešním Izraeli. Jak ale skutečně vypadala? Byla nádherná! A toto je její předpokládaná podoba.

Mluvila aramejsky a v době Zvěstování jí bylo pouhých 12 let.

Jak ve skutečnosti vypadala panna Marie?

Všichni ji známe z různých obrázků. Její podobizna se objevuje na mnoha významných místech světa. Víme však, jaká byla ve skutečnosti? Povahově ano, o tom nám dlouze vypráví evangelium. O vzhledu se v něm ale nepíše. O možná je to velká škoda.

Nejstarší vyobrazení této bohorodičky pocházejí ze třetího století našeho letopočtu. Pravoslavná církev má mnoho podob Matky boží. Všechny však tuto ženu zobrazují jako jskousi ikonu. Některé dokonce jako zázrak. Ikona však nikdy nebyla dokonalá. Neměla ani být. Důvodem byl fakt, že nikdo zcela neznal přesnou podobu daného světce. Pokud se tedy ikony malovaly průmerně, mohla by nás skutečná podoba Panny Marie ohromit? Podle některých zcela jistě!

Problém toho, jak tato žena vypadala, tkví také v tom, že téměř všude, kde je vyobrazená, vypadá vždy trochu jinak. A to i přesto, že pravoslavná církev své světce nade vše ctila. Těžko tak soudit její skutečný vzhled.

Byla nádherná! Toto je předpokládaná podoba

Křesťané tak Pannu Marii zobrazovali převážně podle toho, na jakém místě se zrovna nacházeli. U východoevropanů to byla světlovlasá modrooká žena. Tím, že jí dali konkrétní podobu, mohli se s Pannou Marií lépe ztotožnit. Jako by byla jednou z nich.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Pokud však zabrousíme do historie, můžeme její vzhled přece jen odhanout. Byla to dívka pocházející z Nazaretu. Nejbližšími potomky lidí žijících tehdy na tomto území jsou tedy lidé z dnešního Libanonu a Iráku. Marie tak musela mít snědou či olivovou pleť, tmavé vlasy a výrazné oči. Přesně tak, jako to lidé z Blízského východu mají.

Svatý Dionýsius Areopagita, který Pannu Marii viděl, nám zanechal její popis: "Celý její vzhled svědčí o tom, že je skutečně Matkou Boží. Byla nádherná"

S tímto popisem se ztotožnil také kompilátor církevních dějin Nikéfor Kallista, jež ve své Tradici ze 14. století popsal Marii jako ženu "průměrné postavy s krásným vzezřením a jasnýma očima".

