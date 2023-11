Mona Lisa, nadčasové mistrovské dílo Leonarda da Vinciho, je již dlouho symbolem tajemství a krásy. Nedávno se však objevila poutavá teorie, která našemu chápání tohoto ikonického obrazu dodává novou hloubku. Vědci oživili portrét Mony Lisy, aby zjistili, jak by vypadala dnes.

Oživlá Mona Lisa

V dějinách umění je jedno jméno známější než ostatní - Lisa del Giocondo, zvěčněná jako námět světoznámého obrazu Mona Lisa. Lisa, známá také jako Lisa Gherardini, se narodila 15. června 1479 v italské Florencii a její život byl zahalený tajemstvím. Zastínila ho světová sláva jejího portrétu, který namaloval génius tohoto oboru Leonardo da Vinci v období italské renesance.

Lisa pocházela z rodiny Gherardini, kdysi šlechtického rodu, jehož vliv postupem času upadal. Její rodina, ačkoli žila z pohodlného příjmu ze statku, žila ve Florencii, která se v tomto období vyznačovala výraznými majetkovými rozdíly. Lisin otec, Antonmaria di Noldo Gherardini, přišel o dvě manželky, když zemřely během porodů, což jen podtrhuje těžkosti doby.

Lisa se narodila v roce 1479 na Via Maggio a byla nejstarší ze sedmi dětí. Rodina Gherardiniových se stěhovala po Florencii a pobývala v blízkosti významných osobností, jako byl Ser Piero da Vinci, otec slavného umělce. Léto trávili ve svém venkovském domě v St. Donato. Měli zemědělské kořeny, které jim zajišťovaly obživu.

V patnácti letech se Lisa provdala za Francesca del Giocondo, obchodníka se suknem a hedvábím. Přestože její věno 170 florénů a statek svědčily o skromných poměrech, jejich svazek vzkvétal. Narodilo se jim pět dětí. Lisina nevlastní matka Caterina di Mariotto Rucellai a Francescova první manželka byly sestry, což rodinu spojovalo s významným rodem Rucellai.

Hezká rozhodně nebyla

Francescův vzestup ve florentské společenské a politické sféře pozvedl postavení rodiny. Francesco, který byl v roce 1499 zvolený do Dodici Buonomini a v roce 1512 do Signorie, čelil během exilu Medicejských výzvám. Překonal však nepřízeň osudu a nadále hrál významnou roli ve florentské vládě.

Takto by Mona Lisa vypadala dnes:

Zdroj: Youtube

V roce 1538 Francesco zemřel během morové epidemie a nemocná Lisa se uchýlila do kláštera Sant'Orsola, kde strávila zbývající roky v péči své dcery Ludoviky. Francesco ve své závěti, která byla důkazem jejich trvalé lásky, vrátil Lise věno a postaral se tak o její blaho.

Lisin odkaz přesahuje hranice jejího pozemského života. Portrét, který Francesco objednal u Leonarda da Vinciho a který byl původně známý jen jako Lisa, okouzlil svět svým tajemným úsměvem a jedinečnou uměleckou kvalitou.

Navzdory neutuchajícím spekulacím o předmětu obrazu byla na počátku 21. století definitivně identifikována Lisa jako žena na obraze Mona Lisa. Její zobrazení jako věrné, módní a úspěšné ženy odráželo společenské aspirace Francesca a Lisy.

Ke kultovnímu postavení Mony Lisy přispěla její krádež v roce 1911 a následné cestování po světě v 60. a 70. letech 20. století. Dnes miliony lidí putují do pařížského Louvru, aby se na toto mistrovské dílo podívali, což upevnilo místo Lisy del Giocondo v historii jako ženy, která stojí za nadčasovou Monou Lisou.

Pokud by Lisa žila dnes, jen těžko by nás oslnila svou krásou. Měla jistě své kouzlo, prvoplánovou kráskou ale nebyla. Nebyla štíhlá, měla výrazné, spíše maskulinní rysy, byla vzdálená všemu, co se nám dnes jeví jako typická ženská krása. Přesto díky ní vznikl obraz, který již navždy bude vzácným klenotem italské kultury a celého světa.

Takto by Mona Lisa vypadala dnes.

