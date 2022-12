Na Zemi je více než 8 milionů krychlových kilometrů ledu. Každým dnem ale toto číslo klesá. Může za to hlavně člověk. Vědci varují, že pokud se nesníží množství vypouštěného uhlíku do atmosféry, do roku 2050 zmizí polovina ledovců. A bude hůř.

„To, že permafrost taje, je zcela normální,” říká glaciolog a docent vědy o systémech Země na UC. Irvine Mathieu Morlighem. „Problémem je rychlost, která překonává produkci nového ledu a sněhu.” Poslední výpočty naznačují, že do poloviny tohoto století se hladina moří zvedne o 30 centimetrů. Do roku 2100 je možný nárůst o 2,4 metru. Pokud by roztálo Grónsko a Antarktida, hladina se zvýší o 65,4 metru.

Zdroj: Youtube

To pro naši civilizaci znamená globální katastrofu. Postiženo by v tomto případě bylo 40 % populace. Také zbytek světa by ale čelil problémům.

Jak by vypadala Země bez ledu?

První komplikací by byla masová migrace. Z mapy starého kontinentu by zmizel Londýn, Berlín, Benátky, Nizozemsko a většina Dánska. Z Ameriky by bylo vymazáno celé pobřeží Atlantiku, spolu s Floridou a pobřežím Mexického zálivu. Minulostí by byla také většina Paraguaye, Uruguaye a Buenos Aires.

Mezi nejpostiženější kontinenty by patřila Asie. Domov by ztratilo 600 milionů Číňanů a 160 milionů Indů. Zatopena by byla celá Bangladéš a ostrovy v Tichém oceánu. Afrika by byla díky svému klimatu relativně bezpečným kontinentem. Středozemní moře by zasáhlo pouze Alexandrii a Káhiru.

Táním ledovců by došlo i k ovlivnění termohalinní cirkulace, při níž by byl zničen Golfský proud. Nastala by tedy další menší doba ledová a v Evropě by byla zima jako v Montrealu. Zároveň by stoupající hladina slaných moří kontaminovala prameny. Tím by nastal problém s pitnou vodou nejen pro naše potřeby.

Otrávený svět bez ledu

Permafrost a ledovce jsou zároveň obrovským rezervoárem škodlivých chemikálií a mikroorganismů, které se díky globálnímu oteplování mohou dostat do vzduchu a pitné vody a ohrozit tak životy milionů lidí. Například v Arktidě a na Sibiři byly objeveny bakterie imunní vůči antibiotikům, dosud neznámé viry nebo radioaktivní odpad z jaderných reaktorů.

Zdroj: Youtube

Dalším zajímavým faktem je, že absence ledu by změnila rotaci naší planety. Délka dne by se zkrátila o 10 až 20 sekund.

Zdroj:

www.nationalgeographic.com, www.esa.int, www.inverse.com,www.thesun.co.uk