Středověk nebyl jediným obdobím, které se z pohledu historie jeví jako hrůzostrašné. Příkladem jsou například Hunové, nejděsivější válečníci starověku. Ti hrůzu budili svým šíleným zjevem. Podívejte se!

Tento kočovný kmen pocházející ze střední Asie a následně i východní Evropy budil strach kdekoliv, kde se ocitl.

Ačkoliv je každý nezná, Hunové byli skutečně obávanými kočovníky. Neměli slitování a to, co chtěli, si také vzali. Málokdo se jim opovážil vzdorovat a postavit do cesty.

Hunové byli národem, který se všude zjevil takřka bez ohlášení. Jako mávnutím kouzelného proutku a to, co za sebou povětšinou zanechali, byla jedna velká zkáza. Nezdráhali se použít temnou sílu, aby dosáhli svého. Svůj cíl však nikdy neminuli.

Jejich strategie spočívala v tom, že svého nepřítele nechali vždy nejprve nabýt dojmu, že sám vyhrál, aby se nedlouho poté vrátili a v převaze sobě vlastní si vychutnali své vítězství. Jako kmen s asijskými kořeny byl tento národ známý mrštností a velkou mírou potřebné nepředvídatelnosti. Právě ta jim nakonec zajistila celou řadu trofejí.

Hrůzu budili šíleným zjevem

Hunové přišli do Evropy kolem roku 380 n. l. Jako naprosto dokonalí jezdci, dokázali své koně bravurně ovládat. Byli v tom dokonce lepší, než staří známí kentaurové. Jak uvedl sám jeden římský historik: "Ani kentaurové nebyli s koněm více srostlí než právě oni.“

Díky tomu tak dokázali zasadit rychlejší ránu, než si jejich protivník uměl představit. Hunové však byli také kmenem kreativním, který přišel s celou řadou nevídaných objevů. Jako první například používali třmeny nebo svá sedla vyráběli ze dřeva. To vše jim pak zajistilo lepší spojení s koněm.

Tito asijští kočovníci byli skvělými lučištníky, léčiteli a mnohdy obávanými bojovníky. Jejich šípy byly nejen ostré, ale měřily úctyhodných osmdesát centimetrů. Když se tedy podařilo zasáhnout cíl, mělo to vždy na straně nepřítele fatální následky. Tyto šípy hravě pronikly jakýmkoliv brněním a zneškodnily všechny, kteří Hunům stáli v cestě.

Ne nadarmo se tedy o těchto kočovnících říkalo, že jsou to apokalyptičtí démoni. K tomuto tvrzení napomáhal i jejich hrůzostrašný zjev, který děsil každého, kdo zákeřným Hunům pohlédl do tváře. Protože se však Hunové nebáli k nepříteli přiblížit na velmi malou vzdálenost, docházelo k tomu téměř v každém boji.

O Hunech se často vyprávěli všelijaké zvěsti. Údajně byli živeni ze syrového masa dětí a k tomu rádi popíjeli krev: Z lebek těch, které sami připravili o život.

Ať tomu už bylo jakkoliv, Hunové vždy dosáhli svého. Postavit se jim do cesty znamenalo vložit svůj život v jejich nemilost. Za tu pak všichni tvrdě zaplatili.

