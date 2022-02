Jak vypadali Vikingové? Nebyli vždy mohutní a zrzaví. Vědci udělali analýzu DNA

Vikingové v našich představách – i v představách, jež nám dávají novodobé filmy – vypadali jako mohutní válečníci, většinou se zrzavými vlasy. Typičtí dávní seveřané. Novodobé výzkumy ale prokázaly něco docela jiného. Takže pokud vidíte mladého, silného, zrzavého nebo světlovlasého muže, nemusí to být nutně Viking.

Odvážní a obávaní skandinávští nájezdníci s bílou pletí a světlými vlasy před více než 1 000 lety bezohledně podnikali nájezdy a proplouvali napříč světem. Arabský autor Ibn Fadlán popsal vzhled Vikingů těmito slovy: "Nikdy jsem neviděl lidi s dokonalejší stavbou těla. Jsou jako datlové dlaně a jejich kůže je načervenalá".

O tom, jací byli Vikingové fešáci, hovoří i tento dokument:

Mužnější ženy a ženštější muži

Nejdůležitější poznatky o fyzickém vzhledu Vikingů pocházejí z archeologických nálezů koster z období před tisícem let. Doposud bylo v Dánsku nalezeno přibližně 500 koster Vikingů, které však nepoukázaly na jejich silnou kostru a dokonalost, ale naopak na populaci, která trpěla problémy se zuby i bolavými klouby. Tělesná stavba Vikingů byla velmi podobná té naší, ale byli skutečně svalnatější, zejména kvůli těžké fyzické práci, kterou vykonávali.

Tváře mužů a žen v době vikingské si byly podobnější než dnes, takže pouze z koster je velmi těžké rozeznat i pohlaví jedince. Obličeje žen byly mužnější, s výraznými hřebeny na obočí. A naopak vzhled vikingského muže byl ženštější než vzhled dnešních mužů, s méně výraznou čelistí a hřebeny na obočí.

Co odhalí kostry

Dosud nejrozsáhlejší genetická analýza Vikingů vypracovaná týmem evoluční genetičky Eske Willerslevové, která působí společně na univerzitě v Cambridge a na univerzitě v Kodani, hovoří o výzkumu pozůstatky 442 vikingských koster mužů, žen, dětí a nemluvňat. Jejich nálezy byly ve Skandinávii, Velké Británii, Irsku, na Islandu, v Grónsku, Rusku i jinde.

Sekvenování DNA těchto pozůstatků naznačuje, že před dobou vikingskou i během ní proudila do skandinávských krevních linií pestrá škála cizích genetických vlivů z Asie, jižní Evropy a Britských ostrovů. "Výsledky mění představu o tom, kdo vlastně byl Viking a vyvrací moderní představu o Vikinzích se světlými vlasy. Mnozí z nich měli vlasy hnědé a byli ovlivněni genetickým přílivem z vnějšku Skandinávie," říká Willerslevová.

Velký důraz na hygienu

Genetický výzkum ukázal, že Vikingové v západní Skandinávii – v Dánsku - byli skutečně většinou zrzaví, zato v severní Skandinávii, v oblasti kolem Stockholmu, však převažovaly světlé vlasy. A nejnovější studie navíc poukázala na další vlivy a na tmavé vlasy Vikingů.

O vlasy se navíc Vikingové bez ohledu na pohlaví dobře starali, stejně jako celkově o svůj zevnějšek. V Anglii měli vikingští muži údajně velký úspěch u místních žen. Prý byli čistí a příjemně voněli, protože se v sobotu koupali, česali se a byli dobře oblečeni. K čištění uší používali šťourátka, podobně jako dnes používáme vatové tyčinky a vlasy si pročesávali hřebeny ze dřeva nebo kostí. Právě ty dnes patří k nejčastějším nálezům z vikingského období. Vikingové hřebeny často uchovávali v krabičkách, aby je chránili. K jejich běžné výbavě patřily i pinzety.

Vikingové měli tmavé vlasy a o ty se dobře starali, stejně jako o vousy.Zdroj: Nejron Photo / Shutterstock.com

Archeologické nálezy "kosmetických předmětů" z vikingského období ukazují, že se hygienické vybavení v průběhu let výrazně nezměnilo. Používali krásné vzorované hřebeny, trsátka do uší a pinzety a známky opotřebení na zubech také naznačují, že znali kleštičky na zuby. Používali i líčidla, aby vypadali mladší a přitažlivější.

Důležitost vlasů a vousů

Vikingské ženy měly dobře upravené, typicky dlouhé vlasy, což je k vidění i na malých stříbrných a bronzových figurkách. Vlasy a vousy měly pro vikingského muže zásadní význam a byly vždy dobře upravené. O péči o ně svědčí nejen jména některých Vikingů, ale i dobové prameny. Například král Sweyn Forkbeard měl vousy rozděleny na dvě části, a Harald Fairhair zase jemné vlasy. Vyřezávaná mužská hlava nalezená v pohřebišti lodí v norském Osebergu zase ukazuje muže s dlouhým elegantním knírem a plnovousem.

Na dokument o tom, jak si Vikingové upravovali vlasy, se podívejte zde:

Závěry studie

Jedním z nejdůležitějších závěrů studie je ten, že vikingské plavby a výpady velmi ovlivnily Evropu i po stránce genetické. Ve Velké Británii má pravděpodobně vikingskou DNA 6 % lidí a ve Švédsku dokonce 10 %. Dánští Vikingové se vydali do Anglie, zatímco švédští Vikingové do Pobaltí a norští Vikingové do Irska, na Island a do Grónska. A mezi sebou se tyto tři národy geneticky mísily jen velmi zřídka. Takže je jasné, proč měli hnědé vlasy.

