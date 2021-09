Jak vypadaly výslechy STB: Nejhroznější metody měla dvojice Grebeníček - Vyšenko

Exponát z Muzea Komunismu v Praze

V historii je několik období, kdy dosahovaly mučicí techniky skutečného extrému. Za všechny – a je jich daleko víc – jmenujme například výslechy inkvizice, nacistické gestapo, nebo Státní bezpečnost v době komunismu. Terčem jejich strašných praktik vždy byla nějaká speciální, vždy však nepohodlná skupina lidí – čarodějnice, Židé nebo rasově nevyhovující, popřípadě političtí vězni v případě poslední zmiňované.

Svědectví o výsleších politických vězňů, jež samozřejmě nebylo nazýváno mečením, se zachovala mnohá, i když se je samozřejmě dotyční snažili se režimovým převratem zničit. Ostatně, není to tak dávno, takže se zachovala dodnes živá svědectví.

https://www.youtube.com/watch?v=apXSolYd-1A

Politickým vězňům, kteří prošli v období 50.-80. Let minulého století mezi rukama vyšetřovatelů Státní bezpečnosti (StB), nikdo nemohl závidět. Praktiky to sice nebyly středověké, ale byly stejně hrozivé. Navíc se nám dochovala jména i některých obzvláště krutých a brutálních „vyšetřovatelů“.

Grebeníček - Vyšenko

K velmi známým dvojicím patřilo i duo Alois Grebeníček, otec dnešního komunistického politika, a jeho komplic Vyšenko. Jejich specialitou bylo při krutých výsleších podávat politickým vězňům drogy. Kromě jiných se zachovalo i svědectví Jana Janků (88), který vše dokázal popsat v hrůzně živých barvách.

Čeští historici sice věděli, že se drogy při výsleších StB používaly, ale chyběly jim detaily o tom, jaký přesný postup tehdejší státní bezpečnost volila.

"Dvojice Grebeníček – Vyšenko se na mně vydováděla. Při výsleších tekla krev. Hned při tom prvním mi Grebeníček vyrazil pěstí dva zuby," vzpomíná Jan Janků. Byl odsouzen k trestu smrti, ale nakonec vyvázl „jen“ s dvaceti lety vězení.

Pravdomluv

Tehdy mladý skaut (už to bylo rovnou téměř zločinu vraždy) dvojici vyšetřovatelů svými odpověďmi nedokázal uspokojit. A protože z něj chtělo dostat to, co potřebovali, nabídli mu – pod samozřejmě falešnou záminkou pamlsku – třešně, které vyhladovělý s díky přijal.

"Dnes vám to přijde asi k smíchu, jak naivní jsem byl. Jenomže když tři dny nejíte, máte hrozný hlad a ještě ke všemu vás bijí jako žito, neuvažujete logicky," vysvětluje Janků důvod, proč třešním neodolal. "Později jsem měl čeho litovat," dodává.

Jeho stavy byly podobné těm, které mají feťáci – všechno se s ním točilo, měl halucinace, propadal mániím nebo depresím. Látka, kterou dostal, byla psychoton, jemuž vězni přežívali paradoxně pravdomluv.



Ilustrační foto: Pamětníci (muklové) Karel Kovařík (vlevo) a František Šedivý, místopředseda Konfederace politických vězňů - pietní akt, položení věnců u Věže smrti, součást programu XXVII. Jáchymovského pekla. Ostrov (Dolní Ždár), 20.5.2016,Zdroj: Václav Šlauf / MAFRA / Profimedia

Levý podlehl

Pocity „sjetí“ drogou trvaly celé tři dny, kdy nemohl spát a myslel, že zešílí. Ale nepřiznal se. Nebylo totiž k čemu, protože obvinění na něj bylo zcela zkonstruované.

Mnozí jiní vězni ale tak silní nebyli. Jedním z nich byl i politický vězeň Pavel Levý, který pod vlivem pravdomluvu vyklopil a přiznal i to, co nebyla pravda.

https://www.youtube.com/watch?v=mssINpB9itg

Drogy a jiné metody

Později byly výslechy Státní bezpečnosti podrobeny hlubšímu zkoumání, které zjistilo, že se vězňům podávala otupující látka skopolamin, která měla zlomit vůli vězňů.

Kromě drog byli však „samozřejmě“ i běžně biti, mučeni a psychicky týráni. Protože však tyto metody nebyly dostatečně účinné, vznikla pod hlavičkou státní bezpečnosti dokonce chemická laboratoř v Brně. Jejím úkolem bylo vyvíjet omamné prostředky usnadňující výslech.

Protože StB vkládala do projektu velké naděje, v roce 1948 byla založena obdobná laboratoř i ve Střešovicích v Praze. Na její zřízení padlo na tehdejší dobu neuvěřitelných 350 tisíc korun.

Specialita pro ženy

Tajná policie chtěla svým chlebodárcům všemožně podlézat, aby si jejich politická loajalita vysloužila kýžené ovoce. V laboratořích tak vznikaly látky získané z rostlinných jedů, které by mohly být aplikovány do kávy v kavárně nebo je bylo možné namíchat do barvy na omítku v místnosti. Ušetřeny nebyly ani ženy, pro ty vznikla dokonce látka, jež dokázala vyvolat „samovolný“ potrat.

