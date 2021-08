Jak probíhaly inkviziční výslechy: metoda tak dokonalá, že mučit nemuseli

Inkvizitoři obviněnému pořád dokola pokládali stejnou otázku, dokud nezešílel.

Foto: Profimedia

Inkvizice znala perfektní metody, jak si vynutit přiznání od hříšníka, kacíře, čarodějnice… Od každého obviněného. A to dokonce bez ohledu na jeho vinu. Každý vyslýchaný, přesnější by bylo říci mučený, byl natolik vyčerpán a vyděšen, že by přiznal cokoli. K jedné z častých metod patřila metoda „gramofonové desky“. Vyslýchaný se přiznal, protože jinak by asi zešílel.