Zajímavosti z filmu Jak vytrhnout velrybě stoličku: Syn režisérky Holého nechtěl

Kultovní komedii Jak vytrhnout velrybě stoličku si lidé zamilovali především kvůli roztomilému Tomáši Holému, který byl přímo hvězdou dětských rolí, než tragicky zahynul. Jak Holý zvládal roli malého Vaška a kdo se za něj přimluvil?

Snímek režírovala Marie Poledňáková, která herce do role Vaška pečlivě vybírala. Právě Tomáše Holého doporučil František Němec, který si zahrál jeho otce. „Řekl mi, že jestli mám tomu chlapci všechno věřit, musí to být jedině Tomáš,“ prozradila Poledňáková. S obsazením Holého původně nesouhlasil její syn. O fotce z konkurzu řekl, že na ní Holý vypadá jako tlustá teta.

Budova horské služky, kde pracuje Vaškův otec Luboš (František Němec), byla v té době skutečnou stanicí. V současné době je tam chata, kde je možné se ubytovat.

Tomáš Holý ve filmu lyžoval. Při činnosti byl ale zastoupen dublérem, jelikož to dostatečně neuměl. Všímaví diváci jistě zaznamenali, že postava Holého se v záběrech mění. Někdy je vyšší, jindy zase menší.

Ve filmu je scéna, kdy Tomáš Holý obaluje řízky pro školníka. Scéna se ale vůbec nezkoušela. Malý Tomáš se zaposlouchal do rádia a začal automaticky obalovat. Poledňákové se to líbilo, a tak to do filmu použila.

Stella Zázvorková měla ve filmu nejkratší roli svojí kariéry. Mihla se tam na 15 sekund a řekla dvě věty.

Marie Poledňáková původně zamýšlela, že natočí drama. Tomáš Holý ale svým komediálním talentem žánr změnil.

V jedné scéně Tomáš Holý poslouchá rozhlasovou hru o horolezcích Mallorym a Irvinovi. Hra, kterou namluvil Petr Haničinec, je fiktivní.