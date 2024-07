Externí autor 2. 7. 2024 clock 3 minuty gallery

Jahody si nemusíte užívat jenom v létě. Pokud máte mrazák, můžete si jejich sezónu prodloužit až přes celou zimu. Spousta lidí ale neví, jak je správně zamrazit. Vyzkoušejte tento jediný správný postup.

Jak známo, jahody jsou v nejlepší kondici ihned po utržení. Šéfkuchař Dan Gay z The Beach Rose Cafe v Charlestonu jim dává životnost tři až pět dní. Aby zůstaly co nejdéle čerstvé, je podle něj třeba je osušit papírovou utěrkou a uložit do nádoby v lednici.

Jak na rychlé mražení

V první řadě si uvědomte, že jahody mají vysoký obsah vody, takže při rozmrazování se často rozmočí a vznikne z nich nevábně rozpláclé „cosi“. Abyste minimalizovali tvorbu ledových krystalků, což je skutečný viník rozmáčení, který narušuje strukturu jahod, proto tyto po rozmrazení blednou, je nutné je zmrazit co nejrychleji a v jedné vrstvě.

Celé nebo půlené

Jahody můžete zamrazit buď celé, nebo půlené. Rozhodujte se podle toho, jak a na co je budete chtít používat. Celé plody se zmrazené krájí dost obtížně. Museli byste je nechat povolit a to znamená přijít i o část jahodové šťávy z plodu. Půlené jahody se navíc i lépe skladují.

Mrazicí postup

Jahody opláchněte a pomocí papírové utěrky je jemně osušte. Odstraňte stopky. Tento postup neměňte, protože do plodů bez stopek by mohla vniknout voda a znehodnotit je. A to nechcete. Pokud máte větší plody, můžete je rozpůlit.

Následně si připravte větší tác nebo plech. Ten vyložte pečicím papírem a jahody na něj vyskládejte. Pokud jste je půlili, tak je položte řezem dolů. Plech nebo tác opatrně přeneste do mrazáku a umístěte ho tak, aby byl rovný. Jde o to, že by jahody měly být rozmístěné každá samostatně.

V mrazáku nechte plody mrazit přibližně šest hodin. Zmrazené jahody přendejte do mrazicího sáčku uložte je do mrazáku. Takto jahody nepřimrznou k sobě a vy budete moci vyndat mnohem snáz jen tolik jahod, kolik budete potřebovat. Sáček by měl být otvíratelný a určitě nebude od věci, pokud na něj napíšete, kdy jste jahody mrazili.

Jde o to, že zmrazené vydrží v plné chuti přibližně šest měsíců. Po té je rozhodně nemusíte vyhazovat, jenom počítejte s tím, že už nebudou chutnat tak moc jahodově…

Správné rozmrazení

Zmrazené jahody snadno rozmrazíte tak, že je přenesete z mrazáku do lednice asi šest hodin před tím, než s nimi budete dál pracovat. Pokud spěcháte, můžete plody, pokud možno v pytlíku, namočit asi na půl hodiny do studené vody. Jde hlavně o to, aby vám před dalším zpracováním „neunikla“ šťáva, která rozmrazením povolí.

Jahodová dřeň

Pokud vaše jahody, které jste si připravili k mražení, už nejsou v odpovídající kondici, tedy především všelijak pomačkané, nemusíte zoufat. Jde z nich udělat například oblíbená jahodová dřeň, po které se jenom zapráší.

Budete potřebovat dobře omyté a očištěné jahody podle návodu výše a cukr. Raději dejte více, protože mrazením se sladkost sníží.

Vše dobře rozmixujte a můžete nalévat do nádobek, případně tvořítek na zmrzlinu. Dejte zmrazit alespoň na čtyři hodiny.

Zdroje: www.marthastewart.com, www.allrecipes.com