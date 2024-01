Ve snaze o holistické zdraví se stále více prosazuje zkoumání přírodních způsobů detoxikace organismu. Mezi všemi vynikají svými pozoruhodnými vlastnostmi dvě zdánlivě obyčejné rostliny, pampeliška a ptačinec žabinec. Mnozí je považují za plevel, ale zařadit je do svého jídelníčku se vyplatí.

Ve spojení s pravidelným pohybem nabízejí tyto byliny harmonický přístup k vnitřní očistě a celkové pohodě. Zejména teď, v lednu a únoru, se stávají velmi populární různé očistné a detoxikační diety. Mnozí z nás chtějí na začátku nového roku upřednostnit své zdraví a hledají způsoby, jak pomoci svému tělu zotavit se z týdnů nadbytku.

Zkoumání vnitřní i vnější očisty a zařazení těchto bylin do našeho jídelníčku může být klíčem k prevenci budoucích zdravotních problémů. Víte, o kterou bylinu se jedná?

Začněme postupně.

Vnitřní očista: Strava, hydratace a síla bylinek

Naše tělo přirozeně prochází neustálým očistným procesem, ale náš moderní životní styl ho často přetěžuje škodlivými látkami. Ignorovat signály, jako jsou bolesti hlavy, zažívací potíže nebo kožní problémy, není moudré. Chcete-li nastartovat vnitřní očistu, začněte tím, že zvýšíte denní příjem tekutin na 2,5 až 3 litry, což tělu pomůže vyloučit odpadní látky.

Poté se pusťte do třídenní obnovy jídelníčku a vyřaďte smažené potraviny, průmyslově zpracované maso, umělé přísady, alkohol, kávu, rafinované cukry a další. Místo toho se zaměřte na čerstvou zeleninu a zeleninové šťávy, které budou tvořit 60 % vašeho denního talíře. Příjem vlákniny doplňte zeleninou, ovocem nebo ovesnými otrubami, které pročistí trávicí trakt a následně zlepší vstřebávání živin. Mějte ale na paměti, že příjem vlákniny ve velikých porcích může mít i opačný efekt, a tedy živiny se nebudou vstřebávat tak dobře.

Játrům, důležitému detoxikačnímu orgánu, prospívá česnek, brokolice a bylinné čaje. A právě mezi nimi najdeme třeba ostropestřec mariánský nebo pampelišku, kterou spousta z nás považuje za plevel. Tuto léčivku jsme jako děti sbíraly na základní škole právě pro její blahodárné účinky. Jaké to jsou?

Pampeliška – zázračná bylina

Pampeliška, často odmítaná jako otravný plevel, skrývá ve svých zářivě žlutých květech, zelených listech a kořenech silný detoxikační elixír. Je bohatá na antioxidanty a pomáhá neutralizovat škodlivé volné radikály v těle. Její močopudné vlastnosti podporují funkci ledvin a pomáhají odplavovat toxiny močí.

Podívejte se na toto video:

Zdroj: Youtube

Pampeliška navíc stimuluje trávicí systém, působí jako mírné projímadlo a podporuje účinné vylučování odpadních látek. Tato všestranná bylina podporuje zdraví jater, zvyšuje jejich schopnost zpracovávat a odstraňovat toxiny z krevního oběhu. Ukazuje se jako všestranný a dostupný detoxikační prostředek, ať už se užívá jako čaj nebo se přidává do salátů. A není jediná.

Ptačinec žabinec je další léčivý zázrak

Ptačinec žabinec, kterému říkáme někdy chybně i ptačí zob, tvářící se jako vytrvalý plevel, se se svými hvězdicovitými květy ukazuje jako léčivá síla. Chutí připomíná mladý hrášek nebo kukuřici a hodí se do salátů, pomazánek a polévek. Je to rostlina s protizánětlivými a antibakteriálními účinky a obsahuje důležité živiny, jako je vitamin C, zinek, fosfor, hořčík a měď.

O tom, jak tento plevel léčí, hovoří toto video:

Zdroj: Youtube

Ptačinec žabinec, který se sklízí po celý rok, stimuluje čištění lymfatického systému, napomáhá obranným mechanismům, působí močopudně, odčervuje a případně pomáhá při hubnutí. Kromě vnitřního užití slouží odvar z něj při kožních problémech a zmírňuje svědění. Nejlépe se užívá v čerstvém stavu, ale lze jej také odšťavňovat nebo sušit pro celoroční použití.

Cvičení jako detoxikační prostředek

Nespoléhejte se ale při detoxu jen na bylinky. Pravidelná fyzická aktivita hraje klíčovou roli při detoxikaci organismu. Pocení přispívá k vylučování jedů přes kůži, takže aktivní pohyb je účinnější než pocení vyvolané saunou. Cvičení, zejména aerobní aktivity, pozitivně ovlivňuje odbourávání toxinů, zlepšuje celkovou výkonnost svalů, zlepšuje metabolismus, napomáhá trávení a vylučování a zvyšuje přísun kyslíku do buněk.

Prospěšným se ukazuje věnovat se aerobnímu cvičení několikrát týdně po dobu alespoň 20 minut. Nejenže podporuje odbourávání toxinů, ale také pozitivně ovlivňuje kardiovaskulární zdraví tím, že snižuje hladinu cholesterolu. Při snaze o zdravější život po šedesátce může být zařazení ptačího zobu, pampelišky a pravidelného cvičení vskutku transformující. Když nově definujeme svůj přístup k pohodě, zdánlivě všední věci mohou být klíčem ke zdravějšímu životu bez toxinů.

close info Shutterstock zoom_in Zacvičit si můžete kdykoli a podpoří to detox.

Bylin na detox je více

Cítíte se po svátcích nafouklí a pomalí? Pokud zvažujete celkovou očistu jater, pak vám poslouží i jiné byliny, které už ale zmíníme jen okrajově.

Játra neustále pracují na odstraňování toxinů a škodlivých látek z krevního oběhu. Pokud jsou játra zdravá, odvádějí skvělou práci a udržují nás bez toxinů. Existují však bylinky, které můžeme užívat pro podporu zdraví jater, aby mohla i nadále vykonávat svou důležitou práci.

Ostropestřec mariánský pomáhá chránit naše játra před poškozením a zlepšuje jejich funkci. Mnoho lidí používá ostropestřec mariánský jako přírodní lék proti kocovině právě díky tomuto ochrannému účinku. Inspirativní video zhlédněte zde:

Zdroj: Youtube

Kurkumě se dostává velké pozornosti jako spojenci proti zánětům a účinnému antioxidantu. Může za to především kurkumin, hlavní účinná látka kurkumy. Také artyčok pomáhá podporovat játra a trávicí systém. Stejně jako ostropestřec mariánský obsahuje silymarin, který chrání játra před poškozením. Extrakt z artyčoku zvyšuje produkci žluči – žluč je tekutina produkovaná játry, která pomáhá s metabolismem tuků přijímaných ve stravě.

Lékořici milujeme pro nádech přírodní sladkosti, který dodává našim čajům, ale věděli jste, že je také skvělá pro vaše zdraví? Má protizánětlivé, antioxidační a antimikrobiální vlastnosti a podporuje funkci mnoha našich klíčových orgánů, včetně jater a ledvin. A konečně zmiňme i zázvor, který pomáhá snižovat markery ztukovatění jater. Dokáže také chránit před působením toxinů, jako je alkohol, a pomáhá tak našemu tělu zotavit se po sezóně večírků.

Vyzkoušíte některou z bylinek pro zdraví vašich jater?

Zdroje: nutratea.co.uk, www.kondice.cz, draxe.com