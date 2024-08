Externí autor 10. 8. 2024 clock 3 minuty

Jedna kapsa prázdná, druhá vysypaná. Nic si z takového stavu svých financí nedělejte. Zejména tři znamení zvěrokruhu, která nečekaně zbohatnou. Ale až po padesátce. Podívejte se, jestli se takové štěstí týká i vás.

Lidé, kteří dosáhli bohatství vlastním úsilím, se často vyznačují specifickými charakterovými rysy. Někteří jsou výjimečně ambiciózní, jiní extrémně kreativní. A jsou tací, kteří si na zlepšení své finanční situace musí počkat až po abrahámovinách. Takže jim ke zmíněným vlastnostem přidejme ještě trpělivost.

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.)

Není divu, že znamení, kterému vládne Saturn, planeta struktury a odpovědnosti, rodí praktické a disciplinované jedince. Kozorozi jsou mistři strategie a plánování, zejména finančního. Tito lidé přistupují k financím doslova metodicky a vždy se orientují na cíl.

Ať už je Kozoroh jaký chce, jedno se mu upřít nedá. Nebojí se tvrdé práce, protože ví, že nic není zadarmo. Je to spíš více než méně workoholik, ale pracuje hodně hlavně proto, aby si v pozdějším věku mohl užívat, a především těžit ze svých úspěchů.

Jako prakticky založený člověk umí být trpělivý, protože ho zkušenosti naučily, že úspěch se nedostavuje přes noc, ale předchází mu spousta dřiny. Kozorohům se nedá upřít jedno, mají dlouhodobou vizi, za kterou si jdou, a přizpůsobují jí všechno. Pokud jste se narodili v tomto znamení a máte pocit, že vám možná už tak trochu docházejí síly, vydržte, protože odměna za vaši snahu bude veliká.

Býk (21. 4. – 21. 5.)

A máme zde dalšího zástupce praktických jedinců, Býka, odhodlaného kráčet za klidem a zabezpečím své rodiny, což samozřejmě vyžaduje dostatek financí. A k těm má Býk předpoklady. S penězi to opravdu umí a navíc často pracuje ve finančním sektoru.

Možná i z toho důvodu je Býk na peníze opatrný. Nemyslíme tím, že by to byl lakomec, ale zbytečně neutrácí a nekupuje nekvalitní věci. Možná jste se právě teď zarazili, protože o Býcích je známo, že milují luxus a rádi si ho dopřávají. Ale to je právě ono. Býk totiž ví, kam má své těžce vydělané peníze uložit. Takže až vám přinese domů další obraz, nezoufejte. Za pár let ho mnohonásobně výš prodá.

Býk je trpělivý metodik, zejména pokud jde o finanční polštář. Své korunky plynule hromadí v průběhu celé pracovní kariéry. A protože začal včas, po padesátce je ta správná chvilka zrevidovat svoje portfolio, z jehož výše bude zcela určitě překvapený, podotýkáme, že příjemně, i jeho majitel.

Lev (23. 7. – 22. 8.)

Král zvířat, a vlastně i v přeneseném smyslu slova někdy i lidí, charismatický Lev má v sobě jakési přirozené kouzlo, kterým do svého života často přitahuje hojnost. Pod vládou planety Slunce Lev vyzařuje sebedůvěru a optimismu. To jsou vlastnosti, které jim pomáhají úspěšně se pohybovat ve světě financí.

S přibývajícími zkušenostmi se nebojí riskovat. Díky své odvaze se často dostanou k lukrativním obchodům a příležitostem, které vedou k jejich stále se zlepšující finanční situaci. Mimochodem, o lvech je známo, že jsou štědří. A znáte to, co do vesmíru pošlete, vesmír vám vrátí.

Po padesátce Lev získá pořádný balík peněz. Hvězdy sice neříkají, jestli třeba nejde o dědictví nebo zajímavý výnos z některého z jejich podniků, ale to je asi v takovou chvíli jedno. Konečně si totiž budou moci užívat tak, jak si to vždycky přáli. A přejme jim to i my, protože vesmír...

Zdroje: timesofindia.indiatimes.com, www.bunte.de