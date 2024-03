Bylo slunečné dopoledne 9. března roku 1948. Syn prvního československého prezidenta, diplomat a politik v jedné osobě, Jan Masaryk, dorazil na audienci nového polského velvyslance. Měl veselou náladu. Pro všechny byl proto šok, když ho o pár hodin později našli pod okny Černínského paláce mrtvého.

Co se stalo? To je dodnes záhadou. Oficiální vyšetřování bylo uzavřeno s tím, že se jednalo o sebevraždu. Vznik totalitního komunistického režimu byl totiž v rozporu s demokratickým přesvědčením Jana Masaryka a šeptalo se, že se s ním nemohl ztotožnit.

„Do Moskvy jsem jel jako československý ministr, ale vrátil jsem se jako Stalinův pacholek,” povzdechl si poté, co byl přinucen odříct účast na Marshallově plánu v červenci 1947.

Jiná hypotéza ale mluvila o tom, že spadl nešťastnou náhodou, když se pokoušel po římse utéci neznámému útočníkovi, nebo mu se skokem někdo pomohl.

Jak zemřel Jan Masaryk?

Smrt Jana Masaryka byla zdrcujícím okamžikem pro celý národ. Lidé tušili, že končí období ideálů a začíná éra diktatury. Odhalit její podrobnosti se proto pokusila spisovatelka a badatelka Václava Jandečková.

Zdroj: Youtube

Své závěry publikovala v knize Kauza Jan Masaryk: Nový pohled s podtitulem „Doznání k vraždě a tajný přešetřovací proces StB z let 1950-1951“, jež dostala Mezinárodní zvláštní cenu Egona Erwina Kische.

Zveřejnila v ní opakované doznání blízkého Masarykova spolupracovníka a diplomata Jana Bydžovského, který v rámci vyšetřování Státní bezpečnosti uvedl, že vstoupil do bytu ministra spolu s plukovníkem Fryčem. Jeho kumpán zůstal v předsíni, zatímco on zamířil do pracovny a během rozhovoru nasypal Masarykovi do kávy omamující prášek.

Poté, co usnul, Bydžovský ho spolu s Fryčem odnesl do koupelny, posadil na římsu okna a shodil ho tak, že padal nohama napřed. „Zaplať pánbůh, už je to odbyto. Vy jděte, já to zde trochu uklidím,” řekl plukovník, zatímco za svým kolegou zavíral dveře.

„Bydžovskému během výslechu praskly nervy,” uvádí Jandečková. „I StB byla v šoku. Proto v roce 1951 iniciovala interní tajné šetření, které uzavřelo s tím, že sebevražda prokázána nebyla, a že existují indicie pro vraždu a okolnosti Masarykovy smrti byly pečlivě prozkoumány.”

Vražda Jana Masaryka

Případ byl uložen do archivu, kde čekal, až ho spisovatelka objeví. Její pátrání zároveň oslovilo badatele a publicistu Jaroslava Čvančara, jenž se rozhodl, že výpověď Bydžovského prověří a pokusí se ji spojit s fakty přímých vyšetřovatelů.

Prozkoumal tak pitevní zprávu profesora Jaromíra Tesaře, antropologa Emanuela Vlčka a Václava Brůnu, výpověď sekretářky šéfa pražské mordparty Zdeňka Borkovce Ireny Hešové či kriminálního inspektora Miroslava Nečáska. Zároveň se s nimi spojil osobně.

„Trvalo to několik let. Svěřovali se postupně,” říká Jaroslav Čvančara. Podle něj tedy Jana Masaryka opravdu zavraždili jeho nejbližší a do té doby loajální spolupracovníci Jan Bydžovský, František Fryč a Arnošt Heidrich. „Viděli v něm zrádce národa a strůjce únorového komunistického převratu,” uvádí pro server Seznam Zprávy. „Svým podpisem se totiž podílel také na čistkách na Ministerstvu zahraničí.”

Zdroj: Youtube

Nové skutečnosti kolem Masarykovy smrti dovedly české politiky k oslovení USA, Velké Británie a Francie s žádostí, zda by jejich úředníci mohli prozkoumat diplomatické, bezpečnostní i zpravodajské archivy. Odhalit tajemství skonu nejpopulárnějšího politika své doby by zároveň mohla také exhumace jeho ostatků. Tu však pravnučka TGM Charlota Kotíková odmítá.

Zdroje: www.hrad.cz, www.cs.wikipedia.org, www.artsandculture.google.com